3/10【早晨財經速解讀】 鷹派回歸?道瓊重挫540點破年線 壽險業轉虧為盈 保單解約潮危機解除?

美國股市三大股指周四大幅收跌，創兩周來最糟單日表現，銀行股暴跌，成為最大拖累因素，因為市場擔心這個行業裡一些零散問題可能預示更廣泛的危機，同時投資人擔心周五的就業報告可能刺激聯準會更激進地升息。

道瓊工業指數下跌543.54點，或1.66%，至32,254.86點；標普500指數下跌73.69點或1.85%，至3,918.32點，是1月19日以來最低；那斯達克指數重挫237.65點，或2.05%，至 11,338.36點。

標普500指數銀行類股大跌6.6%，稍早之前觸及10月中以來最低水準。業務側重科技業的銀行SVB Financial Group大幅下調2023年展望並啟動售股，以支撐其資產負債表，因新創企業努力尋求資金之際，該銀行存款減少。SVB收盤暴挫60%至106.04美元。投資人並紛紛逃離銀行股。

在周五美國2月非農就業報告前，投資人也感到緊張，對薪資將大幅增長的預期加劇通膨擔憂。聯準會主席鮑爾本周的發言令市場更擔心未來的升息行動。

芝加哥商業交易所的FedWatch工具顯示，交易員預計聯準會在3月會議上升息2碼的可能性約為60%，遠高於鮑爾周二和周三在國會露面前的31%。

Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示：「圍繞明天的就業報告，人們有很多期待，在接下來的一周半時間裡，我們會看到一系列數據。」他還提到了通膨和零售銷售報告，這些都將在3月22日結束的下一次聯準會會議之前發布。

周四稍早，勞工部的數據顯示，截至3月4日的一周內，首次申請失業救濟的人數增加21,000人，經季節性調整後為21.1萬人。接受路透訪調的經濟學家先前預測，上周初請失業金人數料為19.5萬人。

「雖然上周初請失業金人數的增加或是勞動力市場可能有所鬆動的第一個跡象」，但Mahajan希望看到「更多數據，以便確定趨勢」。

2月非農就業可能增加20.5萬，1月非農就業激增51.7萬，後者已經促使市場為美國更大幅度升息做好準備。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini聲稱，任何證明1月「巨大的就業增長並非異常」的證據都將有助於「強化市場對聯準會反應的焦慮」。

預計2月薪資漲幅為4.7%，1月為4.4%。Mahajan說：「即使只是達到預期，也感覺是在向錯誤的方向發展。」他將密切關注薪資數據。

在上漲個股中，工業集團通用電氣重申2023年獲利預估後，收盤上漲超過5%。

在美國各交易所，有116.9億股股票易手，而過去20個交易日的平均成交量為109.5億股。