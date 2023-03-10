台股自然人交易占比 衝六成

台股2月進入高檔震盪，但自然人交易占比拉高、歷經九個月之後重返至六成以上至60.1%。法人指出，因散戶增加，當沖成交量、當沖戶數也雙雙拉高，連帶台股周轉率增加為6.4%，較1月的3.86%大增2.63個百分點。

根據證交所統計，包括散戶、大戶在內的自然人成交值占比，自去年5月起跌破六成，最低至去年10月的52.7%，今年1月台股市況好轉、當月大漲7%，但1月自然人成交值占比也僅為53.4%。不過2月占比一舉上升至60.1%，但2月台股僅上漲1.5%，法人認為與自然人拉高當沖交易次數有關。

2月台股集中市場成交量周轉率提高至6.4%，較1月的3.8%大幅增加，當沖成交值占比也上升至36.6%、平均每日當沖戶數84, 997戶，均較1月69,243戶更活絡。

觀察2月的融資餘額也走高，集中市場增加98億元，增加幅度6.5%，櫃買市場增加34億元，增加幅度約6%，對比同期間集中市場、櫃買市場的漲幅各為1.5%、5.6%，顯示散戶在2月轉熱。統計3月以來至昨天，融資餘額為1,687億元，累計增加63億元。第一金投顧董事長陳奕光認為，還不到過熱程度，台股散戶籌碼尚稱穩定。

2月台股新增開戶人數達7.09萬，創下去年4月來新高，以20至30歲增加2.8萬人最多，扣除註銷人數，累計總開戶數達1,211.6萬人；開戶數持續成長，連帶2月集中市場有交易戶數拉高至260.9萬戶，較1月增62.6萬戶，2月證券商承作定期定額投資金額降至50.6億元。