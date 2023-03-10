內資力捧 台股再現八千金

台股昨（9）日盤中再現九千金盛況，譜瑞-KY開盤不到1分鐘即順利填息，盤中高點觸及1,015元，加上祥碩直奔漲停1,045元，兩檔加入千金股行列，帶動千金股熱度不墜。終場譜瑞-KY回到千元以下，祥碩則站穩千元之上，台股收盤八千金，為去年7月後首見，也成為台股盤勢強勢整理的支撐力道。

美國周五將公布非農就業數字，外資連二天賣超，昨日賣超126.1億元，造成加權指數開高走低，但祥碩、譜瑞-KY在內外資同步買進下，千金股表現亮眼，加上航運股領人氣，終場加權指數僅下跌47點收15,770點，成交量較前一日略減至2,576億元。

第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等均認為，在23日美國聯準會公布最新一波升息幅度前，外資不易回頭，不過，壽險資金加碼高股息殖利率股、高價股等，有機會延續至3月底，搭配政策面偏多，可望對台股帶來支撐。而外資連續兩個交易日賣超逾百億元，合計283億元，使今年來外資累計買超金額降至2,007億元。

昨日盤面亮點集中在千金股。近期千金股受到內外資大力著墨，盤中常見九千金同台，但昨日收盤見到八千金，較前一日增加一檔的是以漲停收市的祥碩，收1,045元；股價高低依序為信驊、大立光、力旺、旭隼、創意、亞德客-KY、祥碩、世芯-KY，其中大立光、旭隼、亞德客-KY跌0.6~2.6%，其餘千金股則漲0.4～9.8%。

里昂證券表示，祥碩去年第4季財報雖不如市場預期，但個人電腦基板庫存去化進度較預期快，有利祥碩營運提前在上半年開始復甦，因而將其評等由「賣出」上調至「優於大盤」，目標價由500元調高至1,000元。摩根大通同樣看好祥碩，認為祥碩去年第4季營運表現已是谷底，今年首季營運可望受惠於ODM廠急單挹注，是催化股價上漲的主要利多，給予「優於大盤」評等，目標價1,200元。