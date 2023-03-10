兩岸重啟直航／內需概念股 直接受惠

陸委會昨（9）日宣布恢復十個兩岸直航點，清明節前小三通復航，法人認為，將進一步帶動航空、觀光、餐飲、百貨、食品等內需產業直接受惠，其他中概股亦有想像空間。

全球自疫情陸續解封，航空、觀光等解封概念股成為今年第1季最被看好族群，以上市觀光股來看，今年起至今漲幅達18.4%，勝加權指數的11.5%；上櫃觀光股更大漲24.8%，僅次於上櫃資訊服務、上櫃半導體，上市櫃合計今年以來第三大漲幅的次指數。

昨日盤中傳出兩岸恢復直航消息後，最直接受惠的航空雙雄華航與長榮航，約中午12點20分左右開始爆出大量並從平盤跳升，同時拉升整體航運股上揚，華航終場上漲3.2%收20.9元，長榮航上漲1.5%收28.75元，沒有兩岸直航航點的星宇航空也蹭上漲0.7%收35.1元，台灣虎航則下跌0.9%收46.15元。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，看好直航剛性需求仍在，全面邁向解封後挹注航空、觀光、百貨、飯店、餐飲等內需族群將直接受惠；原物料、中概股亦將間接受惠。

在操作上，內需族群已先行反應普發6,000元利多，相關個股累積不小漲幅，預期在利多沒有實現前股價都還有機會表現。不過考量評價不低，政策落實以及配套措施有待觀察，加上目前尚未開放團客、自由行，法人建議現階段不追高，並堤防股價開高走低，中長期仍要回歸基本面布局。

陳奕光建議投資人優先布局原物料族群，考量兩大原因，首先過去一個月原物料族群沒有漲到，具低基期優勢，現階段切入相對安全；第二，隨需求回溫，油價、橡膠等軟性原物料價格亦會重拾上漲動能。

另一方面，市場對兩岸邊境解封，逐步恢復交流，助於緩解緊張氣氛有所期待，若兩岸政治問題漸漸淡化，外資回補買盤亦可以期待，最先受惠的將是台積電等關鍵技術族群，台股屆時亦將擺脫陰霾。