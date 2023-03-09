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櫃買中心敲鑼儀式 響應全球交易所「性別平權敲鐘」活動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心董事長陳永誠（前排右三）及總經理李愛玲（前排左四）偕同主管以敲鑼儀式響應全球促進性別平權之活動。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長陳永誠（前排右三）及總經理李愛玲（前排左四）偕同主管以敲鑼儀式響應全球促進性別平權之活動。櫃買中心／提供

櫃買中心為響應國際婦女節及「2023年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2023）」，由董事長陳永誠及總經理李愛玲偕同主管及幹部同仁，以敲鑼儀式展現櫃買中心對性別平權之支持及推動性別平權之決心，並期望藉此拋磚引玉，呼籲全體市場參與者一同關注性別平權議題。

國際婦女節「性別平權敲鐘」活動始於2015年，今年來到第九屆，由世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges，WFE）攜手世界銀行（World Bank Group）、聯合國永續證券交易所倡議組織（SSE Initiative）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）及聯合國婦女署（UN Women）等國際組織共同發起，以推動聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）第五項—性別平權為宗旨，並號召WFE會員共同響應，今年全球共有123家交易所及集中保管機構報名響應。

櫃買中心長期推動及落實性別平等友善政策，促進職場多元包容，保障員工不因性別等非關專業因素而影響其職涯發展之機會。目前櫃買中心女性員工比率約為56%，女性擔任高階主管之比率達近四成。同時對外積極宣導上櫃、興櫃公司重視性別平等及落實相關措施，包含於年報中加強揭露性別平等政策及董事會多元化等有關資訊，更於上市櫃公司「公司治理評鑑」指標將女性董事席次比率納入評鑑項目，並於「上市上櫃公司治理實務守則」建議女性董事比率宜達董事席次三分之一。

性別平等為人權保障之重要一環，依聯合國開發計畫署（United Nations Development Programme，UNDP）發布之2021年數據，我國性別平權表現亮眼，蟬聯亞洲第一。櫃買中心將發揮資本市場之影響力，從各面向促進性別平等與提升相關意識，持續推動企業落實性別平等，朝實現社會永續發展之目標邁進。

櫃買中心 聯合國

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