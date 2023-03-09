外資賣超125.38億元 逆勢買超最愛這十檔

台股今（9）日開高走低，終場收在15,770.66點，下跌47.54點，三大法人中僅投信買超，其中尤以外資賣超金額高達125.38億元最多，統計外資買賣超個股發現，聯電（2303）獲外資買盤青睞，高居單日買超個股冠軍，獲外資買超21,463張，遭外資大賣的則是群創（3481），單日賣超40,899張。

台股今日開高走低，盤中翻黑，早盤以15,827.98點開出，一度拉升至15,878.75點，逼近前波高點的15,879.16點，終場則是收在今日最低點，三大法人合計賣超125.83億元，外資賣超125.38億元，投信買超11.05億元，自營商賣超（合計）11.5億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是聯電、力積電、京元電（2449）、長榮（2603）、中鴻（2014）、漢翔（2634）、飛宏（2457）、所羅門（2359）、萬海（2615）、國泰金（2882）等；外資買超聯電21,463最多，其次是買超力積電13,138張，買超前兩大個股都是晶圓代工股。

外資買超第三大為京元電，單日買超8,228張；另外，貨櫃股的長榮、萬海也獲外資買超，分別買超7,093張、3,727張；陽明（2609）也獲外資買超2,248張。

統計外資今日賣超前十大個股依序為群創、鴻海（2317）、國泰永續高股息、友達（2409）、華航（2610）、永豐金（2890）、中信金（2891）、長榮航（2618）、華邦電（2344）、開發金（2883）等，外資賣超群創40,899張，居單日賣超個股冠軍，其次是賣超鴻海26,405張。

外資賣超前十大個股中，面板雙虎、航空雙雄都進榜，友達也遭外資賣超20,041張，另外，外資賣超華航15,491張，賣超長榮航14,025張。