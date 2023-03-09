通膨居高不下 TIPS基金有利可圖

美國十年期公債殖利率再度走升，對於債券市場構成壓力，然而觀察美國十年期通膨預期，從2月初以來持續往上升高，本金與通膨掛鉤的美國通膨連結公債今年來逆勢走升，上漲1.15%，同期間美國7-10年期公債則下跌0.57%。台灣境內第一檔TIPS基金—「富邦美國通膨連結公債指數基金」，已於3月8日獲金管會核准成立，規模約10億元，在通膨持續居高不下的2023年，建議將其納入投資組合，可望提升投資組合對於通膨的對抗能力。

近期美國所公布的數據再再顯示通膨具有僵固性，從1月的非農就業數據遠超出預期，失業率創53年新低，緊接著2月中公布的1月消費者物價指數增速亦高於市場預估，意味著聯準會升息之路尚未結束。

觀察過去三年美國CPI季增幅總和，約當美國CPI年增幅，而根據美國紐約聯邦準備銀行調查，未來一年通膨預估機率值，仍有接近四成機率將大於4%。美國CPI年增率在21世紀以來，數次大幅高於代表美國未來10年預期通膨率，顯示市場對於中長天期的通膨預期（breakeven inflation）往往過於保守，導致債券投資的成效可能不及原先的投資規劃，而由於美國通膨連結債（TIPS）之本金會隨著物價的上漲（下降）而有所變化，假若本金增加，其債券息收也會增加（反之亦同）。

因此，富邦投信建議，投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合，為核心資產加一道防護傘。雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此非常適合作為核心資產。

目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金」，是台灣境內第一檔TIPS基金，投資人可至各大銷售通路申購。目前富邦投信官網亦推出【幸福「定」律 好康成「TWO」】活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友，皆可享有申購手續費的專案優惠，相關優惠方案請參考活動網站：https://etrade.fsit.com.tw/case/event/2023open/index.html。