太空新任務續增 相關ETF看俏

第一金太空衛星ETF(00910)經理人牟宗堯說明，隨著民間企業投入太空產業的技術與資金，具備越來越強大的根基，歐美日都有越來越多的創投企業、新創公司投入太空生態系產業鏈，過去由政府主導的太空產業發展，現在民間企業牽動的力量更加龐大，透過產、官、學等共同技術與資金的連結，也為太空衛星產業挹注強勁動能。

低軌衛星、智慧手機衛星通訊等逐漸成為普及化運用的同時，太空新任務還在源源不絕的出現，第一金投信整理近期的太空新任務發展(見表)舉例指出：3月初美國太空探索科技公司(SpaceX)奮進號太空船完成載人任務，4名太空人正在太空展開多項科學實驗任務；美國加州新創公司AstroForge也宣布，將與SpaceX合作，開採小行星礦物帶回地球；太空產業也沒錯過今年最夯的AI話題，日本AI新創公司AI inside也將投入研發，打造在極端環境也能發揮高精密度的節電式AI平台等，美國太空總署與歐洲太空總署也都投入運用AI技術來深入太空的探索任務。

牟宗堯表示，美國為了維繫全球軍事、經濟、科技霸權地位，從2021年就開始提高國家預算在太空產業上，甚至啟動二次登月計畫，預計在2025年實現載人登月的目標，而SpaceX則率先成功發射載人太空船進行外太空各項科學實驗，這些試驗包括如人類細胞在太空的生長研究，以及微重力條件下各項材料的可燃性、防火問題等200多項實驗等，這些也有助於未來前進月球或長程探險的預做準備。

此外，太空採礦並非太空任務的新點子，美國Planetary Resources和Deep Space Industries等公司都提出過太空採礦的想法，不過，最終因缺乏資金與技術而未能成真；牟宗堯說，這次AstroForge有機會隨著太空基礎設施更加成熟普及，太空火箭發射成本降低等打開星際礦業寶藏，結合SpaceX火箭發射，將在今年啟動小行星採礦相關技術，目標是開發地球上的罕見礦物，如鉑系元素，包括：銥、錸、鈀、鉑、銠等，這些礦物為生活必須，如手機、觸煤轉化器、癌症用藥等，未來更希望能在太空就地冶煉，開採星際龐大商機。

提到今年最火熱的話題AI，太空產業也沒有錯過，牟宗堯表示，日本官方與學術界正在合作打造月球表面AI機器人探索系統，希望能在2050年登月探索，AI探測系統透過自動駕駛，能分析探測系統所通過的地形資料、地面資源等，此外，配置極地節電系統，也能拉長探測活動時間等，牟宗堯認為，透過AI技術的運用，更能加速太空產業發展與商業成熟性等，此外，像是HP、Cisco等系統開發商，則能提供極地系統平台，與AI數據分析等，加速遠端衛星讀取傳送處理速度。

第一金太空衛星ETF(00910)精選全球績優30檔太空衛星產業概念股，成份股涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等，太空任務不斷有新的進展，加上各項成熟技術的運用下，牟宗堯指出，可以預期未來５到10年將是星際產業持續快速發展的階段，投資人若認同太空產業長期發展與成熟化過程，不妨將該類標的納入投資組合，採取定期定額方式參與太空衛星長期趨勢與持續成長動能。