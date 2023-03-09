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景氣藍燈亮到年中？歷史經驗台股定期定額三年報酬優

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台股基金金三角「藍燈定期定額三年」投資報酬率
統一台股基金金三角「藍燈定期定額三年」投資報酬率

國發會公布台灣1月景氣燈號，連續三個月為代表低迷的藍燈，並表示景氣低迷可能持續到6月。從去年11月景氣燈號首次轉藍到國發會推估的今年年中，藍燈持續時間預計將達八個月。但統一投信表示，連續的景氣藍燈反倒是定期定額台股的絕佳時機，尤其是選擇優質的主動式台股基金，依照回溯數據，往往能收獲更勝大盤的報酬。

統一投信表示，千禧年以來，台灣經歷過七次景氣循環，其中藍燈連續時間接近八個月的有三次，分別為2008年的9個月、2011及2015年的10個月。在這三個期間，投資人若在看到第一顆藍燈亮起時，開始進場投資台股，堅持定期定額3年後，多能獲得不錯報酬。以加權指數及電子指數為例，這3個期間定期定額三年的勝率達百分百，加權指數定期定額三年平均報酬率為17.75%，電子指數則為15.33%。

投資人若進一步透過優質主動基金經理人選股，例如，利用統一台股基金金三角，定期定額三年報酬率最高甚至超過六成。以金融海嘯時期的景氣衰退為例，若投資人在2008年8月看到第一顆藍燈亮起時，就開始定期定額投資統一台股基金金三角，並持續扣款3年。其中，統一黑馬及奔騰基金報酬率分別達到47.77%及41.31%，統一大滿貫基金報酬率甚至高達61.64%。而加權指數及電子指數同期間定期定額報酬率，僅有25.62%及11.2%。

統一投信台股團隊表示，相較於去年的基本面一路下修，市場普遍預期今年全球經濟成長將落底反彈，近期研究機構也將幾大主要經濟體，包括美歐中今年的經濟成長率預估上調。市場對經濟復甦的預期，使今年台股有表現機會。但若聯準會升息時程再度延長，甚至加速升息，可能會對股市帶來震盪。另外，第2季末須留意產業庫存調整狀況，是否如預期接近尾聲。

產業方面，統一投信台股團隊聚焦五大主題，包括電動車、上游半導體、蘋果新機及伺服器新規格提升受惠股、國境解封帶動餐飲觀光、受政策助攻的綠能族群。特斯拉帶頭降價，使今年電動車市場在降價效應下，銷量有望提升，帶動供應鏈中部份企業毛利率提升。AI應用普及化，催生的商機對高速運算及高階半導體等類股，也將帶來營收助益。而拜登提出的抗通膨法案，有八成為綠能相關，台灣政府也推出相關政策積極扶植綠能產業，使綠能相關族群直接受惠。

美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會，再次拋出鷹派升息言論，使市場出現較大震盪。投資人可以善用定期定額方式，分批布局台股基金，累積長線投資資本。統一投信也推出定期定額終身零手續費的限時優惠，投資人在6月底前，只要利用定期定額或日日扣方式，申購任一檔統一投信旗下基金，都能享有終身扣款零手續費資格。

定期定額 台股

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