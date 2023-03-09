高濃度半導體ETF狠賺AI財 股價長線嗨

根據華爾街投行最新看法，整體AI產業供應鏈，在ChatGPT風潮推動下，將迎來人工智慧的iPhone時刻，受惠最大的族群，首推半導體產業，尤其是晶圓代工和ASIC晶片的台積電（2330）、創意、世芯-KY、智原等四家，有機會成為長線AI大贏家，涵蓋這四檔AI贏家股的「高濃度」半導體ETF，將吸引資金追捧，長線股價嗨。

新光投信量化投資團隊表示，Chat GPT推出，推進全球AI新創產業，進入2.0的新時代，由於Chat GPT的基礎模型，讓AI開發降低，預料未來將有大量的新型AI模型推出，將推動半導體需求大幅成長，尤其是未來Chat GPT的AI模型運作順利下，必須持續不斷的優化，優化需要大數據、演算法與運算力， 近期外資圈開始鎖定台灣半導體產業，地毯式研究針對AI能力優化，扮演關鍵角色半導體企業，結果發現：晶圓代工龍頭台積電、提供IC設計服務，生產特殊應用晶片(ASIC)大廠的世芯-KY，創意、智原等，有望成為半導體供應鏈中，未來前景最被看好的AI明星股。

根據證交所統計，國內半導體ETF包括新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、及富邦台灣半導體ETF(00892)等，皆有納入台積電(2330)、世芯-KY(3661)、創意(3443)與智原(3035)等四檔，就四檔合計權重來看，新光臺灣半導體30持有占比達33.30%最高，成為擁有最多AI明星股、最能直接從ChatGPT成分股受惠的半導體ETF；另外富邦、中信2檔半導體ETF持有AI明星股的權重，則分別占23.19%、22.55%，投資比重亦占二成以上。

新光投信量化投資團隊說，全球科技產業，從2023年起，將正發進入AI新時代，未來的AI，除涵蓋更廣泛的大數據、更多元的演算法外，將會要求更高速的運算能力，以創造出更強的AI，所謂天下武功，唯「快」不破，可以預料ChatGPT的算力將不斷升級下，對對GPU、ASIC等半導體運算單元的需求，較早期的Alpha Go機器人暴增不只百倍，等於ChatGPT帶動的AI新趨勢，讓半導體產業，迎來未來至少有黃金十年的大商機。

新光投信量化投資團隊建議，目前台股4檔AI明星股，股價多達500元甚至千元以上，如果小資族想賺AI長線趨勢財，可以透過國內半導體ETF直接入手，包括新光臺灣半導體30(00904)、持有這四檔ChatGPT成分股比重至少3成以上，另外兩檔，例如中信關鍵半導體(00891)、及富邦台灣半導體ETF(00892)， 持有比占也約二成左右，加上目前三檔半導體ETF，目前股價都不到14元，投資人可以透過整張布局，或採零股方式以定期定額方式作中長期持有，等於用小小不到一杯咖啡錢，讓財富參與全球AI一起大成長。