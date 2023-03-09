台股開盤上漲9點 台積電開盤上漲4元

台股今(9)日開盤上漲9.78點，開盤指數15,827.98點；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價525元。

群益投顧說，15,700點為多方的防守點，上檔將往萬六點挺進，須留意市場將如何反應周五公布的台積電2月營收及美國非農就業數據。櫃買續創波段新高、個股輪動持續，但美元指數轉強使得大盤易承壓震盪，操作避免做過度追價。首先區分股價位階的高低，例如，連續噴出須等待回測、或剛突破整理區能讓進退有據。

周三(8日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌58.06點、跌幅0.18%，那斯達克指數上漲0.4%，標準500指數上漲0.14%，費半指數上漲2.67%。

第一金投顧表示，美國聯準會主席Jerome Powell眾議院證詞內容與前一日相同，另外強調聯準會尚未決定3月FOMC會議的升息幅度，聯準會將觀察職位空缺數、就業報告、CPI、PPI等重要數據的整體表現。

美國2月ADP民間就業人數增加24.2萬人，高於市場預期的增加20萬人，也高於前值的增加11.9萬人；整體來看，美國就業數據依舊穩健，服務業撐起絕大多數的就業增長，聯準會已暗示3月FOMC會議升息2碼將是選項之一，研究部認為，若周五公布的2月非農新增就業無法降至20萬人以下，則聯準會在3月FOMC會議升息2碼機率高。

三大法人周三集中市場合計賣超145.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超164.7億元，投信買超9.7億元，自營商(自行買賣)買超27.3億元，自營商(避險)賣超17.4億元。

統一期貨說，外資周三大舉減碼期貨多單4,791口，未平倉淨多單下降至1萬口，而自營商則是逆勢買超現貨10億元，並加碼多單2,045口，投信則是買超現貨9.7億元。由法人籌碼面來看，外資期現貨部位同步偏空操作，且偏空的幅度不小，顯示出外資有轉趨偏空的傾向，後續外資若持續偏空操作的話，恐不利指數的後續表現。

在選擇權未平倉部分，3月買權與賣權最大未平倉分別位在16,000點及15,000點的位置，顯示出市場對後續走勢看法轉趨保守。

以目前走勢觀察，周三台指期在美股重挫收低的影響下，盤勢呈現開低震盪下跌的格局，不過，相較於美股來看，台指期的跌幅並不大，顯示市場逢低買盤並不弱。從技術面來看，台指期雖然拉回修正，仍守穩在5日線與月線之上，顯示出市場趨勢仍未反轉走空。短線仍需留意外資法人的動態，倘若外資持續大幅偏空操作，恐將拖累台指期的後續表現，短線應保守看待。