十年累積報酬比一比 S&P500成長指數更勝台股

去年台、美股等指標市場受升息及基本面調整衝擊多回到合理價位，投資價值再度浮現。根據統計，美國S&P500成長指數過去十年累積報酬率漲幅達284%，明顯優於台股大盤的166%，成為中長線逢低布局的首選之一。

彭博資訊截至2022年12月30日統計數據顯示，過去十年S&P500成長指數累積報酬率除了優於S&P500指數的226%之外，報酬率也大幅領先台灣加權股價達三位數、差幅達118%，也明顯超過台灣50、台灣高股息指數同期累積報酬率的185%、95%。

復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，S&P500成長指數累積報酬率能有如此亮眼的原因在於，該指數是從美股最具代表性的S&P500指數中，挑選獲利成長、營收成長與股價成長較好的前段班股票，是具有基本面支撐的大型成長股指數；過去十年表現也優於S&P500與S&P小型成長指數表現。

復華S&P500成長ETF(00924)經理人吳允翔說，S&P500成長指數成分股檔數超過200檔，個個都是產業龍頭資優生，成分股涵蓋近期最火熱的ChatGPT概念股，例如微軟、輝達等，以及今年開春以來漲幅達8成的電動車龍頭特斯拉，此外，表現同樣領先大盤的消費性電子龍頭蘋果等熱門大型股皆有納入。

吳允翔表示，S&P500成長指數透過成長及價值因子篩選，其中成長因子是以過去三年營收成長、三年EPS成長及一年股價成長動能篩選成分股，網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題，輪動潛力不漏接，可全方位掌握美股未來趨勢動能。

廖崇文說，去年美股因通膨、貨幣緊縮等利空衝擊，跌幅達兩位數，使本益比來到歷史低位，浮現投資價值，隨美國升息接近尾聲，有利成長股重拾上漲動能，投資人可納入最具代表性的大型成長股指數S&P500成長指數做為股市核心資產，以達成長期資產增值的目標。