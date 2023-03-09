2檔台股平衡基金 淨值率先創高

Fed鷹式升息談話一出，大盤表現震盪，不過2檔台股平衡基金淨值領先群雄創下歷史新高，分別是群益真善美與第一金中概平衡基金，法人表示，觀察台股平衡基金績效表現也不輸台股基金，台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備，在短線利空宣洩告一段落後，將有機會持穩向上，目前投資佈局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金可因應市場的波動，不啻為現階段想介入台股的好選擇。

群益投信表示，聯準會主要是因應通膨高升，表示力道與時間都有加強與提前的可能，引發市場擔憂，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，是進可攻、退可守的投資工具，是現階段想投資台股的投資人最佳的選擇。

群益真善美基金經理人邱馨儀表示，股市回歸基本面，中長線而言因景氣復甦帶動產業需求成長，相較2022年表現優異成長股明顯集中於少數族群，接下來台股可望均衡發展，雖然台股景氣燈號雖續亮藍燈，但領先指標回升，證券劃撥、融資餘額上升，資金可望回補台股，且部分權值股具備高殖利率題材，高利率環境下資金進駐殖利率標的支撐指數，2月指數已到年線之上，但年線下彎因此短期容易處於區間震盪，若中國大陸景氣回溫符合預期，加上升息循環有機會在夏季告終及台美大選紅利期待，台股後市仍偏多看待。