3/9【早晨財經速解讀】 鷹式升息歸來?小非農數據亮麗 通膨危機難解除?

美國股市周三徘迴漲跌之間，儘管聯準會（Fed）主席鮑爾第二天在國會作證強調「尚未決定」加快升息步伐，且央行無意引發經濟衰退，投資人仍認為Fed別無選擇，只能在未來幾個月保持鷹派立場。

標普500指數經過一番拉鋸後，勉強上漲0.1%，報3992.01點，未能收復4,000。道瓊工業指數下跌58.06點，跌幅0.2%，收在32,798.4點。那斯達克綜合指數漲0.4%，收在11,576點。倒是費城半導體指數大漲2.7%。

蘋果（Apple）上漲0.8%，英特爾（Intel）漲1.8%。台積電ADR大漲2.2%。

美債殖利率曲線倒掛程度加深，對鮑爾最新講話充耳不聞。周三2年期債券殖利率漲至5.064%，繼續以快於長期殖利率的速度上升，10年期公債殖利率變動不大。

令投資人不安的是，鮑爾重申，如果經濟數據持續火爆，可能將政策利率上調至高於此前預期的水平，而且升息的速度或許會提高。

Fed官員料仔細審視周五非農就業報告的三個關鍵指標：新增人數、新增漲幅和失業率。如果數據都指向強勁的勞動市場，甚至比預期只是略強，都可能為更大幅度升息開啟綠燈。

Kestra Investment Management的Kara Murphy說， 「Fed一貫認為，如果通膨繼續走高，我們就要進一步升息，」「現在市場表現得很驚訝。我覺得這有點像我家該睡覺的時候，我對孩子們說該睡了，我說了三遍他們也不聽我。然後突然之間，說第四次的時候他們恍然大悟說，哦，我得穿睡衣了」。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金表示，Fed需要繼續升息以促使過高的通膨走低，但他未對本月升息的幅度表示意見。

特斯拉（Tesla）跌3%，美國監管當局表示，將就外傳 有Model Y 方向盤脫離一案啟動調查。

西方石油公司（Occidental Petroleum）漲2%，波克夏公司（Berkshire Hathaway）對這家公司持股增為22.2%。