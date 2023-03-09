台股淡定 沒被Fed嚇到

經濟日報／ 記者黃力／台北報導
美國聯準會主席鮑爾放鷹嚇跌美股，台股終場僅小跌收市。圖／聯合報系資料照片
美國聯準會主席鮑爾放鷹嚇跌美股，台股終場僅小跌收市。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會主席鮑爾放鷹嚇跌美股，引動外資昨（8）日賣超台股157億元，使行情受到壓抑。惟內資扮演撐盤要角，助收斂指數跌幅，終場僅小跌收市，雖終止連五漲，不過跌幅較美股明顯抗跌，暗喻台美股行情逐漸脫鉤的事實。

鮑爾談話，讓市場解讀為3月恐升2碼，美國2年期公債殖利率突破5%，同時，美股四大指數也下挫反映，昨日新台幣兌美元匯率開盤便明顯走貶，收盤重貶1.96角，以外資為首的賣盤鎖定台積電等電子權值股進行提款，致使台股盤中下跌近118點，最低來到15,740點。

惟近午盤時，內資登場力拱，盤面可見金控權值股、台塑集團、中鋼等非電族群走強撐盤，助台股逐步收斂跌勢，尾盤更進一步拉抬，使終場指數僅小跌39點、收15,818點，守穩下檔5日均線，較美股等主要指數跌逾1%相對抗跌，而成交量在多空交戰下，增量至2,608億元近六日最高。

集中市場氛圍轉變，資金除由電子轉非電，也由大轉小，從櫃買市場尋找其他機會；全市場漲幅前十強的類股中，櫃買類股即占八名，使櫃買指數終場上漲0.69點或0.3%、收211.83點，連六漲再創今年收盤新高。

三大法人方面，共計賣超台股138.58億元。其中外資賣超157.45億元，終止連兩日買超，賣超聯發科37.3億元全市場最多、台積電26.1億元居次、長榮17.6億元第三。外資台指期淨多單部位則大減4,791口至10,559口。

反觀內資法人部分，投信買超8.96億元，已連13日買超，自營商買超9.9億元，連四日買超，並皆以半導體權值股為主要買超方向。顯見昨日內外資明顯對作，呈「外資丟、內資撿」的態勢。

八大官股行庫等國家隊，同樣逢回買進，金額為17.7億元，終止連二日賣超，主要承接聯發科、長榮等權值股，嘗試穩盤的企圖明顯。

兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總黃文清分析，通膨居高不下，使美聯準會升息步調出現變化，行情將續隨政經波動，近來內資撐盤是台股較美股抗跌主因。

美股 外資 台股

延伸閱讀

鮑爾放鷹 新台幣爆量重貶收30.79元創逾3個月新低

鮑爾轉鴿不到五周又變鷹 影響甚至可能波及2024美大選

3/8【早晨財經速解讀】三月升兩碼?鮑爾國會放鷹火力全開 美股崩跌 台灣蛋價失控再創高

鮑爾鷹派證詞拖累油價跌破技術支撐線 銅價及金價均挫

相關新聞

台股淡定 沒被Fed嚇到

美國聯準會主席鮑爾放鷹嚇跌美股，引動外資昨（8）日賣超台股157億元，使行情受到壓抑。惟內資扮演撐盤要角，助收斂指數跌幅...

外資賣超164億 調節中信金、華邦電

台股今天跌39.69點，收在15818.2點，外資賣超新台幣164.76億元，賣超前3名分別為中信金、華邦電及長榮...

台股收跌39.69點 三大法人賣超145.12億元

台股今（8）日以15,819.18點開低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股收黑，盤面上以...

台股不畏鮑爾鷹聲嘹亮？小跌39點收15,818點

聯準會（Fed）主席鮑爾釋出擴大升息幅度訊息，美股下跌連帶影響台股今日開低，以15,819點開盤之後一度跌至15,740...

泓德能源爆量飆拉動儲能股漲勢 法人看好這檔「最純」

泓德能源-創（6873）自興櫃轉創新板上市掛牌後股價一連三天強漲，今（8）日一度觸及146元漲停，盤中爆量大漲逾6%，儲...

近期成長股領漲趨勢可能逆轉 股息成長股是更佳選項

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，二月數據顯示就業信心維持在黃燈，營建許可、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦