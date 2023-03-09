台股淡定 沒被Fed嚇到

美國聯準會主席鮑爾放鷹嚇跌美股，引動外資昨（8）日賣超台股157億元，使行情受到壓抑。惟內資扮演撐盤要角，助收斂指數跌幅，終場僅小跌收市，雖終止連五漲，不過跌幅較美股明顯抗跌，暗喻台美股行情逐漸脫鉤的事實。

鮑爾談話，讓市場解讀為3月恐升2碼，美國2年期公債殖利率突破5%，同時，美股四大指數也下挫反映，昨日新台幣兌美元匯率開盤便明顯走貶，收盤重貶1.96角，以外資為首的賣盤鎖定台積電等電子權值股進行提款，致使台股盤中下跌近118點，最低來到15,740點。

惟近午盤時，內資登場力拱，盤面可見金控權值股、台塑集團、中鋼等非電族群走強撐盤，助台股逐步收斂跌勢，尾盤更進一步拉抬，使終場指數僅小跌39點、收15,818點，守穩下檔5日均線，較美股等主要指數跌逾1%相對抗跌，而成交量在多空交戰下，增量至2,608億元近六日最高。

集中市場氛圍轉變，資金除由電子轉非電，也由大轉小，從櫃買市場尋找其他機會；全市場漲幅前十強的類股中，櫃買類股即占八名，使櫃買指數終場上漲0.69點或0.3%、收211.83點，連六漲再創今年收盤新高。

三大法人方面，共計賣超台股138.58億元。其中外資賣超157.45億元，終止連兩日買超，賣超聯發科37.3億元全市場最多、台積電26.1億元居次、長榮17.6億元第三。外資台指期淨多單部位則大減4,791口至10,559口。

反觀內資法人部分，投信買超8.96億元，已連13日買超，自營商買超9.9億元，連四日買超，並皆以半導體權值股為主要買超方向。顯見昨日內外資明顯對作，呈「外資丟、內資撿」的態勢。

八大官股行庫等國家隊，同樣逢回買進，金額為17.7億元，終止連二日賣超，主要承接聯發科、長榮等權值股，嘗試穩盤的企圖明顯。

兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總黃文清分析，通膨居高不下，使美聯準會升息步調出現變化，行情將續隨政經波動，近來內資撐盤是台股較美股抗跌主因。