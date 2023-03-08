台股收跌39.69點 三大法人賣超145.12億元
台股今（8）日以15,819.18點開低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股收黑，盤面上以儲能、車電相關概念股表現抗跌，尾盤在金融股拉升下縮小跌幅，終場收在15,818.2點，下跌39.69點，成交量2,453.58億元；三大法人賣超145.12億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超164.76億元，投信買超9.73億元，自營商買超（合計）9.9億元，其中自營商（自行買賣）買超27.35億元，自營商（避險）賣超17.44億元。
台股今日早盤開低，一度下滑至15,740.98點，車電、儲能概念股表現相對強勢，但權值股走跌，不過，大立光（3008）守住紅盤，加上金融股翻紅，指數跌幅縮小，盤中一度回至15,821.49點，終場收在15,818.2點。
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