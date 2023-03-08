快訊

荒山亮赴警局說明！全身顫抖控A女勒索鉅額 被強調「她強大背景」

經典賽／不藏了！川普2分打點擴大領先 荷蘭擊敗古巴開門紅

台股收跌39.69點 三大法人賣超145.12億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（8）日以15,819.18點開低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股收黑，盤面上以儲能、車電相關概念股表現抗跌，尾盤在金融股拉升下縮小跌幅，終場收在15,818.2點，下跌39.69點，成交量2,453.58億元；三大法人賣超145.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超164.76億元，投信買超9.73億元，自營商買超（合計）9.9億元，其中自營商（自行買賣）買超27.35億元，自營商（避險）賣超17.44億元。

台股今日早盤開低，一度下滑至15,740.98點，車電、儲能概念股表現相對強勢，但權值股走跌，不過，大立光（3008）守住紅盤，加上金融股翻紅，指數跌幅縮小，盤中一度回至15,821.49點，終場收在15,818.2點。

自營商 台股 三大法人 台積電 大立光

延伸閱讀

3月台股期指跌88點

國泰台灣領袖50 ETF 開募

台股再創反彈新高 但追高風險漸增

針對牛潮埔儲能案場設置案 三地能源發聲明

相關新聞

台股收跌39.69點 三大法人賣超145.12億元

台股今（8）日以15,819.18點開低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股收黑，盤面上以...

台股不畏鮑爾鷹聲嘹亮？小跌39點收15,818點

聯準會（Fed）主席鮑爾釋出擴大升息幅度訊息，美股下跌連帶影響台股今日開低，以15,819點開盤之後一度跌至15,740...

泓德能源爆量飆拉動儲能股漲勢 法人看好這檔「最純」

泓德能源-創（6873）自興櫃轉創新板上市掛牌後股價一連三天強漲，今（8）日一度觸及146元漲停，盤中爆量大漲逾6%，儲...

近期成長股領漲趨勢可能逆轉 股息成長股是更佳選項

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，二月數據顯示就業信心維持在黃燈，營建許可、...

亞泥百億買進遠傳股票 主因接手NTT Docomo全數股權

亞泥（1102）今（8）日公告，以每股65.28元，買進遠傳（4904）15萬3,543張股票，總交易金額100.23億...

台股盤中震盪跌近80點 中小型題材股各自表現

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在國會的鷹派發言引發市場疑慮，美股道瓊重挫574點，台股電子股遭遇逆風，但儲能、車電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦