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泓德能源爆量飆拉動儲能股漲勢 法人看好這檔「最純」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
泓德能源董事長謝源一。報系資料照
泓德能源董事長謝源一。報系資料照

泓德能源-創（6873）自興櫃轉創新板上市掛牌後股價一連三天強漲，今（8）日一度觸及146元漲停，盤中爆量大漲逾6%，儲能相關概念股也大漲，中興電衝百元，華城漲勢搶眼，建碁連拉兩根漲停。法人認為，綠能是政府重要政策，儲能股趨勢看好，在布局上，不追高，但可留意兼具儲能及特斯拉概念股的「最純」儲能股健和興。

泓德能源是今年創新板第一家掛牌上市的公司，後續在3月14日還有同樣能源廠商的雲豹能源將在創新板掛牌；泓德能源在3月6日以每股110元掛牌上市，首日就衝上漲停鎖死到收盤，拉開蜜月行情序幕，股價連續飆漲，今日以141元開高後一度衝上漲停146元，盤中漲幅逾6%，成交量超過2,000張。

由於創新板的股票並不是所有人都可以買，一般自然人需具有合格投資人身分，也就是創新板的投資人門檻較高，僅限專業機構投資人或具有兩年以上證券交易投資經驗的法人，及淨資產達500萬元或最近二年度平均所得達150萬元且具二年以上證券交易投資經驗的自然人。

證券分析師張陳浩表示，政府的四大政策方向包括綠能、電動車、生技、網通等，因此儲能是未來的重要趨勢，創新板對投資人的身分設限，所以買不到泓德能源的散戶，轉而跟買其他的儲能股，加上政策的加持，推升儲能概念股的表現，近兩日充電椿概念股也大漲，今日建碁再衝上漲停64.7元鎖死，表現搶眼。

張陳浩說，今年來政府政策補助大樓設置充電椿，且新建案中，充電椿也成為必備的設施，如果有充電椿的房產，單坪價格也會拉高，以建碁來說就是在電動車及儲能雙題材的激勵下大漲。

張陳浩認為，雖然看好儲能趨勢，但並不建議追高，反而可以留意剛發動的個股，他說，充電椿概念股中，健和興與台達電都具有儲能及特斯拉概念雙題材，值得關注後續的表現。

創新板 概念股

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