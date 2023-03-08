亞泥百億買進遠傳股票 主因接手NTT Docomo全數股權

亞泥（1102）今（8）日公告，以每股65.28元，買進遠傳（4904）15萬3,543張股票，總交易金額100.23億元。亞泥表示，這筆交易主要是接手日本NTT Docomo在遠傳4.71%的全數股權。完成交易後，亞泥在遠傳的持股比將由0.95%持高到5.66%。

亞泥今日早上盤前公告，以每股65.28元，買進遠傳153,543,573股，總交易金額100億2,332萬4,445元，交易日期為今日，截至目前為止，累積持有遠傳18萬4,577張，金額121.64億元，持股比例5.66%；亞泥子公司德勤投資累積持有215張，金額1,483萬元，持股比例0.01%；子公司亞洲投資累積持有1,426張，金額9,841萬元，持股比例0.04%。

亞泥說明，今日大舉買進遠傳股票，主要是接手日本通訊大廠NTT Docomo在遠傳4.71%的全數股權。據了解，NTT Docomo自和信時期就是該公司大股東，至近日也是遠傳第4大股東。NTT Docomo內部考量，近期決定出脫海外轉投資公司股份，遠傳並非NTT Docomo唯一決定出脫持股的公司。

亞泥解釋，NTT Docomo在遠傳持股共4.71%，亞泥經過評估，決定全數吃下NTT Docomo在遠傳全數持股，完成交易後，亞泥在遠傳的持股比將由0.95%持高到5.66%。