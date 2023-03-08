台股雙軋行情 衝關萬六

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股軋空手、軋空單的「雙軋」行情啟動，激勵加權指數昨（7）日在類股健康輪動下，大漲94點、收15,879點，漲幅0.6%，創去年6月中旬以來波段高點。法人指出，由於短中期均線多頭排列、市場多空氛圍為之丕變，加上「雙軋」行情發酵，預期近日行情將劍指萬六。

台股脫離一個月的盤整區間後，市場偏多氣氛明顯增強。反映在交易面，雖然過去兩日成交量能並未明顯放大，不過隨賣壓減輕、追買意願強烈，激勵行情連二紅，昨日再創波段反彈新高。

籌碼面來看，三大法人昨日買超台股91.8億元，外資期貨淨多單增加2,899口至15,350口，現貨買超39億元，買超著重鴻海、開發金、台半、長榮、華新、榮剛、玉山金等個股。投信買超34.2億元，自營商買超18.5億元。

八大公股行庫連二賣、賣超14.6億元，賣超標的主要為榮剛、國泰金、玉山金、東元、臺企銀、漢翔、華新、兆豐金、元大金、鴻海等個股。

盤面上，電器電纜、電機機械等焦點族群領漲台股，分別勁揚4.6%與2.4%；權值族群則持穩不墜，激勵指數連二紅、再創波段反彈高點。

台新投顧副總經理黃文清表示，市場普遍認為景氣沒那麼差，最壞狀況已過，產業方面也偏正向，雖然部分次產業還有庫存調整問題，但是通膨趨緩是確定的。因此內資勇於進場，低基期的類股近期呈現輪漲態勢。

凱基投顧董事長朱晏民指出，多頭氛圍沒有退潮，從技術線型來看，去年高點拉回跌掉約6,000點，弱勢反彈3,000點約在15,600點已過。由於目前短、中期均線呈多頭排列，將有利延續上漲力道，預期將有機會呈現強勢反彈，以0.618計算，多頭大軍甚至有機會進攻16,300點。

台股 玉山金

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