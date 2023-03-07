電動車當紅推升鴻海飆3個月新高 這檔「隱藏版」更值得留意

台股今（7）日再創波段高，電動車相關族群持續是盤面上的熱點，包括光學、發光二極體等相關個股表現強勢，鴻海（2317）也衝上3個月高點，到底電動車該如何布局？鴻海還可不可以買？法人認為，鴻海是未來的「電動車貼牌王」，還有機會再上攻，但更值得留意的是兩檔氮化鎵（GaN）概念股，台積電之外，富采可說是「隱藏版」的電動車概念股。

台股今日以15,763.87點開出，早盤一度小翻黑至15,749.04點，之後再往上攻，一度拉升至15,879.16點，再刷新去年6月以來的高點，盤面上，電動車相關族群，工具機、儲能及電力相關等表現搶眼，先進光、佳凌亮燈漲停，同致、台半上漲逾8%，為升盤中漲逾6%；鴻海一度拉升至106元，盤中漲幅1.44%。

鴻海去年5月完成自Lordstown手中收購美國俄亥俄州的電動車工廠後，電動皮卡已開始出貨，另外，在 去年鴻海科技日，展示旗下3款電動車Model C、Model V、 Model B，Model C今年將量產，Model B則是預計明年量產，鴻海打造MIH開放平台，在電動車的領域上積極布局。

證券分析師張陳浩表示，鴻海完成俄亥俄州的電動車工廠併購，加上打造電動車平台，未來有機會成為「電動車貼牌王」，搶攻中國大陸的電動車市場，搭上這波電動車題材，推升今日股價表現，後續有機會再往上攻。

張陳浩認為，電動車題材延燒下，在操作上不建議追高，包括鴻海、台半、華孚等強漲股可等拉回再買，另外，胡連及盤中突破平台整理的為升、同致，也是值得關注。

特斯拉日前宣布下世代電動車將大砍碳化矽（SiC）用量75%，由於碳化矽等第三代半導體原本是近年市場追捧的新世代半導體材料，業界原認為，特斯拉用量銳減，恐將牽動產業的發展；市場也在預測，氮化鎵（GaN）可望成為替代材料。

張陳浩特別點明兩檔氮化鎵（GaN）概念股，他說，目前台灣僅有兩家氮化鎵概念，除了台積電之外，另一檔富采則可說是「隱藏版」的電動車概念股，更值得關注。