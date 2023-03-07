個股股價碰到量平價跌的局面、該賣出還是放空？ 以國泰金、新興、技嘉為例

量平價跌

個股股價碰到量平價跌的局面，又該當如何自處與應對呢？對這個問題之解答，也要就個股股價走勢所處的位子，依高價區、多頭區、低價區與空頭區之順序，來加以探討。

高價區

個股股價走勢來到高價區，又面臨量平價跌的局面，該當如何自處或應對呢？

個股股價走勢來到高價區，股價再往上漲力道有限，又面臨量平價跌的局面，則宜檢視其股價下跌之幅度是否達到股價反轉的程度。假若其股價下跌幅度達到股價反轉的程度，則賣出信號已顯現。此時，宜進場賣出手中持股或放空。假若其股價下跌幅度未達股價反轉程度，則觀望以等到股價反轉的到來，才進場賣出手中持股或放空。

如圖5-29所示，國泰金（2882）股價2018/08/27已來到高價區，當日最高價為53.00元。隔一個交易日，8月28日出現量平價跌的局面。審慎觀察結果，股價又長黑吞噬又跌落股價上升趨勢線之下，非反轉型態成形而是什麼？於是乎賣出信號已出現，宜伺機進場賣出手中持股或放空股票。

多頭區

個股股價走勢來到頭頭高底底高的多頭區，又碰到量平價跌的局面，該當如何自處與應對呢？

個股股價走勢來到多頭區，這意味著該個股股票多頭尚未走完，僅處在股價上漲趨勢的途中。中途遇到量平價跌，只是漲多回跌或休息而已，回跌休息數日後，又是又出現量增價漲的另一波往上爬升哩。故此時宜持股續抱，靜觀其變。等數日內量增價漲出現，伺機進場買進股票在起漲點。

如圖5-30所示，欣興（3037）股價於2021/05/13當日來到85.20元之低價。之後欣興股價反轉而上，不久即進入多頭區。2021/05/27當日欣興股出現量平價跌的局面。持股續抱，靜觀其變。隔一個交易日，量平價漲，買進信號出現，可進場買進股票。

低價區

個股股價走勢來到低價區，又碰到量平價跌的局面，該當如何自處或應對呢？

個股股價走勢來到低價區，再跌有限。今又碰到量平價跌的局面，只能保持觀望態度，等待其股價出現上揚反轉型態出現，才進場補進空單或買進股票。

如圖5-31所示，技嘉（2376）股價2020/03/19已來到低價區，隔一個交易日（03/20），出現量平價跌的局面。低價區的股價能再跌多少？事先不得而知，故不如採取觀望態度。隔數個交易日後，技嘉股價出現W反轉型態，買進信號出現。宜進場補進空單或買進股票。

空頭區

個股股價走勢進入頭頭低底底低的空頭區，又面臨著量平價跌的局面，該當如何自處或應對？

個股股價走勢進入空頭區，這意味著股價趨勢還會往下滑落一大段。此時面臨著股價量平價跌，量平缺乏動能，價跌可要往下滑落。此時宜進場賣出手中持股或放空股票。

如圖5-32所示，國泰金（2882）股價走勢2017/03/15已臨高價區，當日最高價為51.20元。其後國泰金股價一路下滑不停，2017/03/28國泰金股價早已進入空頭區。隔一個交易日（03/29），國泰金股價出現量平價跌的情況，這意味著國泰金股價還會持續下跌一大段。此時宜進場賣出手中持股或放空股票。