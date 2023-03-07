全球新興市場與亞洲不含日本股市 迎來資金淨流入

美國最新勞動成本數據升高、歐元區2月份通膨數據也升溫，市場持續消化對升息政策的預期、股市前半周與後半週走勢分歧。回顧過去一周全球股市資金流向，除新興市場與亞洲不含日本外，全球其餘地區主要股市多呈資金淨流出。

安聯投信表示，新公布的數據顯示原物料成本有所攀升，同時勞動市場維持強勁，市場對聯準會持續升息的預期重啟，風險性資產在上周前半普遍承壓拉回；不過隨著美國10年期公債殖利率回落，股市情緒於後半周重獲激勵出現反彈。觀察全球主要股市，美股在後半周的強彈下四大指數單周全數收漲，其他地區如道瓊歐洲600、MSCI新興市場等也皆收紅，亞股則是除部分東南亞國家股市小幅下跌外，多有不錯表現。

展望2023年美股，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，整體來說企業基本面好壞參半，公司展望偏保守、獲利持續下修但未過度悲觀。在利多部分，包括裁員、成本控制、物價壓力略減、供應鏈改善及美元走弱等利於公司控制獲利，而去全球化、自動化、基礎建設等則可望帶動資本支出上揚；最後，如企業庫藏股買回金額上升等，多有利於支撐美股後市。在觀察指標部分，則可留意獲利下修是否落底，以及地緣政治相關風險。

謝佳伶表示，評估2023年金融市場仍將面臨較大不確定性、波動可能延續，但在經歷2022年的修正後，包括美國股票、可轉債及非投資級債等長期投資價值已浮現；在投資操作上，也建議以包含此三大各具不同特色的資產類別組合多重資產，並以持續的監控、調整及平衡投資組合達成平均的配置，透過分散的投組及多元的收益，掌握長期的投資機會。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示，近期台股強勢反彈，在過去一個月表現在全球股市中相對亮眼後，3月也延續如此走勢；儘管基本面仍未見正面訊息，但在市場明顯淡化看待各種雜音氛圍下，股價仍走在基本面之前；在評價面，台股股價淨值比近期反彈，且已達近三年的平均水準。

安聯投信台股團隊表示， 上半年台股基本面仍是逆風，但庫存持續下降、有零星回補拉貨；此外因中國經濟重啟，加上其經濟工作會議可能祭出潛在的刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器與VGA等有望帶來提振。

在機會面，安聯投信台股團隊表示， 可從長線趨勢與動態機會中找投資方向，其中如工業機器人及自動化需求、AI、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將會延續，而台灣因技術領先、扮演供應鏈中的關鍵角色，相關企業可望持續受惠。