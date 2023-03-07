3/7【早晨財經速解讀】 大摩轉多 美股再反彈?舊金山房價下跌7% 2023美台房市崩盤論?

美國股市周一上漲後勁不足，回到平盤整理，美債殖利率走高也帶來壓力。經濟風險揮之不去的疑慮之下，最近漲過頭的說法甚囂塵上。投資人如今觀望聯準會（Fed）鮑爾周二的國會作證和關鍵的勞動數據。

標普500指數上升2.78點，漲幅不到0.1%，至4,048.42點；道瓊工業指數漲40.47點，漲幅0.1%，至33,431.44點。那斯達克綜合指數跌13.27點，跌幅0.1%，至11675.74點。費城半導體指數跌1.1%。美股開盤小幅走高，隨後縮小了漲幅。

基準美國10年期公債殖利率走高。根據Tradeweb的數據，收盤報3.981%，而上周五為3.962%，上周四為4.072%，是去年11月初以來的最高收盤水準。

Nationwide投資研究主管Mark Hackett則認為，基本上近期的市場走勢可以被視作「暴風雨來臨前的平靜」。

在華爾街著名大空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson看來，技術因素或在短期內為股市提供一些支撐，但這種「熊市上漲」不會持續很長時間，因為基本面繼續惡化。

科技巨人如蘋果和微軟成為周一的亮點。蘋果漲1.9%，至153.83美元。周日，高盛分析師開始追蹤蘋果，給予「買進」評級，未來12個月的目標價為199美元。微軟漲0.6%。

中國大陸將今年的經濟成長目標定在逾25年來最低的5%後，礦業股是表現較差。銅和金礦公司Freeport-McMoRan跌2.3%。石油服務巨頭哈里伯頓公司(Halliburton)跌0.1%。

從現在到Fed 3月22日開會期間，將成為決定今年這波反彈只是曇花一現還是牛市開端的關鍵。

E*Trade董事總經理Chris Larkin說：「交易員仍預計未來幾周會升息25個基點，如果就業數據在任何一個方向出乎意外，那麼投資人就得做好應對波動的準備，尤其是一些聯儲會官員已經表示升息50個基點仍在討論之列的情況下。」

Evercore的Krishna Guha認為，鮑爾不會搖身一變成為「最大鷹派」或助長對升息50個基點的揣測。