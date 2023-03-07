快訊

報導「9成退役軍官赴中賣情報」遭外交部關切 日經回應了

3/7【早晨財經速解讀】 大摩轉多 美股再反彈?舊金山房價下跌7% 2023美台房市崩盤論?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周一上漲後勁不足，回到平盤整理，美債殖利率走高也帶來壓力。經濟風險揮之不去的疑慮之下，最近漲過頭的說法甚囂塵上。投資人如今觀望聯準會Fed鮑爾周二的國會作證和關鍵的勞動數據。

標普500指數上升2.78點，漲幅不到0.1%，至4,048.42點；道瓊工業指數漲40.47點，漲幅0.1%，至33,431.44點。那斯達克綜合指數跌13.27點，跌幅0.1%，至11675.74點。費城半導體指數跌1.1%。美股開盤小幅走高，隨後縮小了漲幅。

基準美國10年期公債殖利率走高。根據Tradeweb的數據，收盤報3.981%，而上周五為3.962%，上周四為4.072%，是去年11月初以來的最高收盤水準。

Nationwide投資研究主管Mark Hackett則認為，基本上近期的市場走勢可以被視作「暴風雨來臨前的平靜」。

在華爾街著名大空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson看來，技術因素或在短期內為股市提供一些支撐，但這種「熊市上漲」不會持續很長時間，因為基本面繼續惡化。

科技巨人如蘋果和微軟成為周一的亮點。蘋果漲1.9%，至153.83美元。周日，高盛分析師開始追蹤蘋果，給予「買進」評級，未來12個月的目標價為199美元。微軟漲0.6%。

中國大陸將今年的經濟成長目標定在逾25年來最低的5%後，礦業股是表現較差。銅和金礦公司Freeport-McMoRan跌2.3%。石油服務巨頭哈里伯頓公司(Halliburton)跌0.1%。

從現在到Fed 3月22日開會期間，將成為決定今年這波反彈只是曇花一現還是牛市開端的關鍵。

E*Trade董事總經理Chris Larkin說：「交易員仍預計未來幾周會升息25個基點，如果就業數據在任何一個方向出乎意外，那麼投資人就得做好應對波動的準備，尤其是一些聯儲會官員已經表示升息50個基點仍在討論之列的情況下。」

Evercore的Krishna Guha認為，鮑爾不會搖身一變成為「最大鷹派」或助長對升息50個基點的揣測。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 美國 鮑爾 Fed 半導體 聯準會

延伸閱讀

00713近三年最賺錢的高股息ETF！ 專家：有穩定現金流也能賺價差？

台泥布局鋰電池 報捷

中信金預計能配發1元股息！ 專家：目前價位屬歷史最低殖利率區間以下

鴻海在進步！他籲「別用舊時代印象看未來」 網卻只回一字酸爆

相關新聞

台股開盤上漲0.36點 台積電開平盤

台股今(7)日開盤上漲0.36點，開盤指數15,763.87點；台積電（2330）開平盤，開盤價521元。

3/7【早晨財經速解讀】 大摩轉多 美股再反彈?舊金山房價下跌7% 2023美台房市崩盤論?

美國股市周一上漲後勁不足，回到平盤整理，美債殖利率走高也帶來壓力。經濟風險揮之不去的疑慮之下，最近漲過頭的說法甚囂塵上。投資人如今觀望聯準會（Fed）鮑爾周二的國會作證和關鍵的勞動數據。

大魯閣1股換逾3,200元紀念品 股價漲停逾4,000人排隊買

大魯閣股東會紀念品再加碼，1股就能換，價值超過3,200元，今（7）日早盤跳空以20.25元漲停板開出後鎖死，市價及漲停...

個股量增價跌 如何判斷何去何從？ 以華碩、華南金、智邦及富邦媒為例

華碩（2357）股價2021/02/23從288.50元起漲，一路向上攀升而來到高價區。同年05/21華碩股價開高，到428.00元高價後即刻下降，以長黑覆蓋收盤。處高價區，…

全球新興市場與亞洲不含日本股市 迎來資金淨流入

美國最新勞動成本數據升高、歐元區2月份通膨數據也升溫，市場持續消化對升息政策的預期、股市前半周與後半週走勢分歧。回顧過去...

台股衝高 光電族群紅火

美股上周五收紅，激勵台股昨（6）日價量齊揚，在大立光漲停領軍下，光電族群大放異彩，多達12檔收漲停，加上台積電穩盤，加權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦