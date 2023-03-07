個股量增價跌 如何判斷何去何從？ 以華碩、華南金、智邦及富邦媒為例

量增價跌

個股量增價跌，如何判斷何去何從？只是個股量增價跌資訊不足，不如加上個股走勢處在什麼位子，比較容易判斷。個股股價所處的位置有四：（1）高價區、（2）多頭區、（3）低價區與（4）空頭區。

高價區

個股股價走勢已屆臨高價區，此時遇到個股K線量增價跌，則情況有點不妙。股價來到高價區，勢如強弩之末，幾不可穿魯縞。此時出現K線量增價跌，空頭勢盛。若股價微跌還無所謂，若跌多了，形成反轉型態，股價可能從此反轉走跌了。

如圖5-5所示，華碩（2357）股價2021/02/23從288.50元起漲，一路向上攀升而來到高價區。同年05/21華碩股價開高，到428.00元高價後即刻下降，以長黑覆蓋收盤。處高價區，量增又長黑覆蓋，股價反轉型態已形成，賣出信號出現。此時不進場放空或賣出手中持股，欲待何時？為什麼？因為股價即將往下滑落了。

多頭區

個股股價在多頭區呈現多頭走勢，此時K線出現量增價跌，該當如何判斷？

股價走勢處在頭頭高底底高的多頭區，個股K線出現量增價跌時，就要費神觀察股價下跌狀態。股價不能跌破前高或前低，若跌破了，股價趨勢就走樣了，就應另當別論。若股價未跌破前即揚升，則表示股價仍然維持多頭走勢。此時為股價跌後上揚之起點，就可進場買進。

如圖5-6所示，華南金（2880）2021年6月中旬，股價從18.00起漲，一路攀升上漲。當年08/19華南金股票量增價跌，股價並未跌破前高或前低，隔一、兩個交易日，亦復如此。隔第三個交易日，華南金股價上揚，買進信號出現，此時宜進場買股。

低價區

個股股價走勢來到低價區，此時K線呈現量增價跌的狀態，該當如何判斷？

個股股價走勢來到低價區，股價再走低的可能性不是沒有，可能性不高。這時出現一根K線量增價跌，可要冷靜觀望。是不是個股股價真正低價區未到還要下跌一波，還是做手壓低買進。不管如何，要等到底部反轉型態確實出現後，才伺機買進。

如圖5-7所示，智邦（2345）於2019/04/24當日股價從高點一路往下滑落。當年5月底來到低價區。05/27量增價跌，智邦股價來到111.00元。此能只能觀望，未來股價不能預知。所幸還好，隔兩日智邦股低沒有下跌，揚升後出現母子懷抱，此時反轉型態已形成，買進信號出現，不進場買股，欲待何時？

空頭區

個股股價趨勢落在頭頭低底底低的空頭區，碰到量漲價跌時，該當如何自處呢？

個股股價來到空頭區，依循著頭頭低底底低的形態前進，面臨著K線量增價跌時，持續放空，沒等到空頭結束股價賣出信號出現時，持續放空而不補空。

如圖5-8所示，富邦媒（8454）股價於2021/09/17達到2190.00元高點後，反轉進入空頭走勢。2021/09/27富邦媒股價跳空長黑坐收，成交量爆大量。此時宜持續放空，不能補空。若要補空，要等到2021/10/14W底反轉型態確認，買進信號出現時，才進場補空或買進。