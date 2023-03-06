看懂股價上升、下降趨勢線 買進和賣出信號是怎麼形成的？ 以鴻海及華新科為例

股價上升趨勢線

股價下跌了一段時間後來到最低點後，不久反轉而往上升。

若將股價最低點與股價其後的次低點，兩點可繪成一條上升趨勢線，可稱之為股價上升趨勢線。

如圖3-15所示，鴻海（2317）股價2020/09/25 來到最低點（74.10 元）其後股價爬升又下跌，於2020/10/29 股價出現次低點（76.80 元），將兩點連接繪成一條鴻海的股價上升趨勢線Ⅰ。股價上升趨勢線不僅只有一條，隨著股價的波動所形的各低點，兩點便可連一條股價上升趨勢線。如圖3-15 所示，僅繪製三條股價上升趨勢線來說明。

股價上升趨勢線Ⅰ，是由最低點與次低點連接而形成的。第二低點通常是買點，可在10/29 進場買進。股價上升趨勢線Ⅱ是由12/03 與12/21 兩低點所連接而成的。股價上升趨勢線Ⅲ是由2020/12/30 與2021/02/23 的低點所連接而成的。

股價上升趨勢線在股市進出扮演兩項重要的功能：

(1)買進信號。

在股價上升趨勢線形成的初始，如股價上升趨勢線Ⅰ之形成初始於2020/10/29，故10/29 出現買進信號。股價上升趨勢線Ⅱ之形成初始於12/21，故12/21 出現買進信號。股價上升趨勢線Ⅲ形成初始於2021/02/23 ，故2021/02/23 出現買進信號。

(2)賣出信號。

在股價上升趨勢線的右端，終究會讓股價跌破。在股價跌破股價上升趨勢線時，賣出信號隨即出現。如圖3-15 所示，股價上升趨勢線Ⅲ於2021/04/01 為下跌股價所穿越，於是當日出現賣出信號。股價上升趨勢線Ⅱ於2021/04/21為下跌的股價所穿越，但沒有人會愚蠢的在此時才將手中

持股賣出，應在04/01 當下跌股價穿越股價上升趨勢線Ⅲ時就已全部賣出了。

在此之前只繪三條股價上升趨勢線。若有人更精明一些，再繪一條股價上升趨勢線Ⅳ於2021/03/09 與2021/03/22 兩低點，如圖3-15 所示，則2021/03/25 當天為下跌股價穿越股價上升趨勢線Ⅳ，賣出信號出現時，即將手中持股悉數賣出，其獲利直如不可道里計。

股價下降趨勢線

股價上升了一段時間後來到最高點後，不久反轉往下滑落。

若將股價最高點與其後的次高點，兩點可連繪成一條下降趨勢線，可稱之為股價下降趨勢線。

如圖3-16 所示，華新科（2492）2021/02/23 股價來到最高點291.50 元，後一路滑落，而後反彈，於2021/04/08 來到次高點。於是將上述兩高點可繪成一條華新科之股價下降趨勢線Ⅰ。股價下降趨勢線不僅只有一條，如圖3-16 所示，以繪製四條為例。

2021/02/23 最高點與2021/04/08 次高點兩點可連一條股價下降趨勢線Ⅰ； 2021/05/10 高點與05/14 兩點可連結成一條股價下降趨勢線II ； 2021/06/30 高點與2021/07/23 高點，兩點可連結成一條股價下降趨勢線Ⅲ； 2021/08/06 高點與2021/08/26 高點兩點可連結成一條股價下降趨勢線IV 。

股價下降趨勢線在股市進出扮演兩項重要的功能：

1.賣出信號。

在股價下降趨勢線形成的初始，如股價下降趨勢線Ⅰ形成的初始於2021/04/08 ，故04/08 出現賣出信號。股價下降趨勢線Ⅱ之形成初始於2021/05/14 ，故05/14 出現賣出信號。

股價下降趨勢線Ⅲ之形成初始於2021/07/23 ，故07/23 出現賣出信號。股價下降趨勢線Ⅳ之形成初始於2021/08/26 ，故08/26 出現賣出信號。

2.買進信號。

在股價下降趨勢線的右端，終究會讓股價上升而穿越，在股價上升穿越股價下降趨勢時，買進信號隨即出現。如圖3-16 所示，股價下降趨勢線Ⅱ於2021/05/18 為上升股價所穿越，隔一日而出現了買進信號。