泓德蜜月行情啟動 今日掛牌直奔漲停

新能源系統大廠泓德能源（6873）今（6）日正式於證交所創新板掛牌，以110元承銷價成為臺灣創新板首檔掛牌能源股，開盤後股價直奔漲停價121元。

泓德能源資本額8.5億元，自 2016 年創立以來，營收連年成長，2022年全年累計營收逾50億元，年增幅突破88 %，去年每股稅後盈餘（EPS）8.18元，創下歷史新高；旗下事業體涵蓋發電、售電與儲能領域，搭配獨家研發的「智慧綠電系統TITAN」，完備綠電供需，並提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務，降低使用綠電門檻。

泓德能源積極推廣再生能源業務發展，以打造智慧電力公司為目標。在發電業務上攜手多間壽險業者組成綠能平台，投資與拓展太陽光電、漁電共生案場，2022 年建置量已超過 100MW（百萬瓦）。

售電業務則由旗下子公司「星星電力」與「星舟快充」作為兩大支柱，「星星電力」2022 年單一年度的轉供量已突破500萬度，並完成首筆中小企業綠電轉供案例；充電樁營運品牌「星舟快充」則與全家便利商店合作，積極拓展以服務即將大量成長的電動車車主。

泓德能源也率先投入專業團隊研發「智慧綠電系統 TITAN」，在儲能領域成立「星佑能源」，整合在地化產品設計、製造與保固，未來將能有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控。

泓德能源董事長謝源一表示，泓德能源以民營智慧電力公司為目標，推動智慧綠能、隨手可得的普及化。在發電業務上攜手多間壽險業者組成綠能平台，投資與拓展太陽光電、漁電共生案場，2022 年建置量已超過 100MW。

泓德能源總經理周仕昌表示，2022年泓德能源深耕發電、儲能與售電領域，並已逐步展現成效。泓德能源除了擴大投資外，也將發展技術並加速邁向智慧電力公司的目標。

周仕昌說，泓德能源今年也將成立智慧電力公司示範點，搭配「智慧綠電系統 TITAN」整合太陽能發電、儲能系統與充電樁售電的光儲充完整電力服務系統，現場將透過電力可視化，提供使用者智慧綠能、隨手可得的體驗空間。