美股ETF再添新兵 復華S&P500成長ETF 3/27募集

美股ETF再添生力軍，復華美國標普500成長ETF(00924)預計3月27日起募集。復華投信表示，隨通膨趨緩、經濟維持韌性，股市評價修復趨勢將延續，現階段將是中長線佈局美國成長股時點，建議可透過一籃子布局的ETF，掌握美股未來成長進行式。

復華S&P500成長ETF(00924)追蹤美股S&P 500成長指數，預計發行價格為新臺幣15元，首次募集上限為195億元。根據統計，去年S&P500及S&P500成長指數去年分跌下跌19.4%、30.1%，使評價回到波段低檔區。復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，預期隨聯準會貨幣政策逐漸轉為中性，在經濟低成長、通膨放緩時期，有利資金回流成長股。

吳允翔進一步表示，從濟基本面、資金流向、匯率趨勢、指數權重等面向觀察，美股是全球股市的核心資產，地位無庸置疑，其中S&P500指數更是公認最具代表性的美股指數，S&P500成長指數進一步透過成長及價值因子篩選，網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題，將是掌握美股多頭再起的最佳佈局標的。

截至2022/12月底，S&P500成長指數前五大產業及比重分別為：科技34.1%、醫療保健21.7%、消費16.5%、通訊服務6.6%、金融3.6%。吳允翔說，在低經濟增長環境下，成長型類股表現往往表現優於大盤，加上當前債市極度高波動度與高殖利率水準都將於2023年逐步回歸常態，亦將使去年評價受重創的成長型類股有機會止跌回升。