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永豐金證券主辦承銷 創新板首檔能源股掛牌泓德能源上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所董事長林修銘(圖中)、泓德能源董事長謝源一(圖右)、泓德能源總經理周仕昌(圖左)出席公司上市掛牌典禮。記者蔡靜紋／攝影
證交所董事長林修銘(圖中)、泓德能源董事長謝源一(圖右)、泓德能源總經理周仕昌(圖左)出席公司上市掛牌典禮。記者蔡靜紋／攝影

泓德能源（6873）今（6）日正式掛牌上市，以新台幣110元承銷價成為臺灣創新板首檔掛牌能源股，帶起創新板的綠能浪潮。主辦承銷商永豐金證券總經理張李章隆表示，泓德能源是永豐金證券主辦承銷的第一家能源股，綠能環保會是永豐金證券未來承銷的重點產業之一。

臺灣證券交易所董事長林修銘說，7月調整產業聚落分類時，將更重視產業企業的「市值」與「故事」發展，才能契合投資人的需求與獲得認同。

張李章隆說，非常認同證交所這種做法，能讓投資人更聚焦同類型企業，對承銷市場而言，未來欲上市企業也能有同類型企業進行比價，會帶來正面效益。

泓德能源資本額8.5億元，自2016年創立以來，營收連年成長，2022年累計合併營收50.6億元，年增幅一舉突破88 %，合併營業毛利成長204.92%，每股術後盈餘8.18元，創下歷史新高。旗下事業體涵蓋發電、售電與儲能領域，搭配獨家研發的「智慧綠電系統TITAN」，完備綠電供需，並提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務，降低使用綠電門檻。

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