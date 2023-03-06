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泓德能源開盤漲停121元 證交所董座：創新版目標10家

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
永豐金證券打造綠色創新板，輔導泓德能源3/6掛牌，成為首家創新板上市智慧電力公司。（左起）：泓德能源業務協理吳俊儀、技術長羅天賜、財務長廖彥凱、總經理周仕昌、董事長謝源一、工程處執行副總李永清、永豐金證券總經理張李章隆、會計師呂倩慧（永豐金證券/提供）
永豐金證券打造綠色創新板，輔導泓德能源3/6掛牌，成為首家創新板上市智慧電力公司。（左起）：泓德能源業務協理吳俊儀、技術長羅天賜、財務長廖彥凱、總經理周仕昌、董事長謝源一、工程處執行副總李永清、永豐金證券總經理張李章隆、會計師呂倩慧（永豐金證券/提供）

「能源界 Uber」之稱的太陽能廠泓德能源-創（6873）今（6）日以每股110元於創新板上市，為今年第一家於創新板上市的企業，開盤即跳空至漲停價121元。臺灣證券交易所董事長林修銘今日指出，創新版今年目標上市數量為10家。

臺灣證券交易所董事長林修銘今日表示，今年創新版上市目標家數為10家，且須符合又造「市」又做「事」的條件，除了創新元素以外，商品必須要有故事性，以及有未來前景的公司，再加上主板的重新分類，將能吸引更多投資者，並讓投資者聚焦在交易所未來將要發展的產業，聚落就能在比較短的時間內形成。並表示，產業與資本市場的連結必須要有新的概念來產生，希望能以產業聚落的概念來帶動創新版與主板。

泓德能源董事長謝源一表示，泓德能源以民營智慧電力公司為目標，推動智慧綠能、隨手可得的普及化，期望泓德能源能受到資本市場信賴與認可，未來也將繼續精進，為臺灣2050年淨零轉型目標共盡一份心力。

泓德能源在發電業務上攜手多間壽險業者組成綠能平台，投資與拓展太陽光電、漁電共生案場，2022 年建置量已超過 100MW。旗下事業體涵蓋發電、售電與儲能領域，搭配最佳化智慧管理系統，完備綠電供需，並提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務，降低使用綠電的門檻，成為淨零碳排方案供應商。

現階段旗下子公司包含售電業務的「星星電力」以及充電樁營運商「星舟快充」，泓德能源未來將拓展各種電力應用的可能性，推動「智慧綠能、隨手可得」之綠電普及化，邁向智慧綠電公司目標。

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