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安聯投信：台股股價淨值比 已達近三年平均水準

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯投信台股團隊表示，近期台股展現強勢反彈。 中央社
安聯投信台股團隊表示，近期台股展現強勢反彈。 中央社

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股展現強勢反彈，不僅過去一個月相較全球其他主要股市來得亮眼，3月以來依舊延續這樣的走勢；儘管基本面仍沒有好消息，但在市場明顯淡化看待各種雜音氛圍下，股價遠遠走在基本面前面。就評價面，台股股價淨值比近期反彈、已達近三年平均水準。

就產業狀況，安聯投信台股團隊表示，上半年基本面仍是逆風，但庫存持續下降、有零星回補拉貨；另一方面，中國大陸經濟重啟、加上大陸官方可能祭出潛在刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化，與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器、VGA等亦有望有提振作用。

安聯投信台股團隊表示，現階段盤勢大致維持，先下修的先回升，如DDIC、TV panel、被動元件等commodity；同理，晚下修的族群就會先震盪後再回升；基本上，現階段在基本面、總經、美元持續拉扯下，台股波動仍大。

安聯投信台股團隊表示，可從長線趨勢與動態機會中找投資方向；其中，工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續。台灣技術領先、扮演供應鏈關鍵角色，相關企業可望持續受惠。另外在追求永續帶動的綠能趨勢，如電動車相關、儲能等，由於綠能是全球政府積極推動的目標，可望持續獲得政策支撐及資金投入。

在動態機會，安聯投信台股團隊表示，一是大陸經濟重啟應可望帶動整體需求回復正常水準，加上3月可能祭出的潛在政策；一是從評價面找機會，像是原物料相關類股如鋼鐵、散裝等，或是自動化概念及手機相關等族群，可留意其投資機會。

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