永豐投顧：台股本周有機會突破盤局

知情人士透露，美國拜登政府已接近完成一道行政命令，將限制美企對中國大陸特定領域的投資，包括有可能增強中國大陸軍事和情報能力的先進科技，預料將涵蓋特定類型的先進半導體、量子運算及人工智慧（AI），而且私募股權和創投投資也在規範內，以捍衛美國的科技優勢，勢必將使美中關係更加緊繃。

2023-03-06 08:20