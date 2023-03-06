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永豐投顧：台股本周有機會突破盤局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，台股本周有機會突破盤局，但基於景氣不明朗，各類股攻勢不會連續，追強不如找剛轉強，或是已經拉回整理。另外，股市脫離空頭的態勢很明顯，與其等確定，或是要再等低點，不如把握當下機會，投入半數資金做長線布局。

自從公布元月美國非農就業人數增幅大於預期後，市場已經持續受到通膨難以控制的利空襲擊，從FedWatch的預估情況來看，資本市場原本的樂觀預期已經完全消失；不過，股市沒有表現出驚慌失措，相反的，看起來大家也接受未來通膨4%或5%的情況，顯然已經通過利空測試。

永豐投顧說，如果觀察景氣，台灣正處於下行階段，根據國發會表示，第15次景氣循環高峰已過，目前進入收縮期。然而依照景氣動向來看資本市場，股市的高峰遠在14個月前，所以，景氣利空消息其實已到尾端，如果就景氣對策信號藍燈與股市的關係看，藍燈大概都是低檔區，所差只是買在谷底的左側或是右側，所以與其總要探測谷底，不如從長線的角度守株待兔、等待回升。

從各公司在產業鏈上中下游位置看，本來就會出現復甦冷熱不同的情況，市場現在都緊盯台積電的動態，但是台積電股價未必是景氣的尖端，所以因為台積電（2330）的股價停滯導致指數停頓，這已讓謹慎的投資人錯過早班車，應該改換思維。

景氣對策信號 台積電 通膨

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