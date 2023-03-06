日K線圖如何找股市買點與賣點？ 孔子一句話套用恰到好處、以聯電及研華為例

股市進出

在日K線圖上如何尋覓股市的進出？也就是如何在日K線圖尋覓股市的買點與賣點呢？

孔子在論語子罕篇，有這麼一句話「我叩其兩端而竭焉」可以套用在股市的進出上而恰到好處。

本文出自《股市進出必勝戰略》 在股市的進出上，不可每一時點都要進出股市，要叩在兩端來進出股市。換句話說，在高低兩端來進行股票買進或賣出的動作。怎麼說呢？

(1)在股市空頭結束而反轉為多頭時，進場買進股票；在股市多頭結束而轉為空頭時，進場賣出股票。此在股市中做長期趨勢行情。

(2)在股價從下降行情一轉折成上升行情時，即進場買進股票；在股價從上升行情一轉折成下降行情時，即進場賣出股票。此在股市中做短期波段行情。

不管在股市中做長期行情或短期波段行情，行動在起漲時進行股票之買進，在起跌時進行股票之賣出，以利獲利最大化。

買進與賣出信號

為掌握股市進出時點，在此要探討如何從K線中得悉買進與賣出信號。

股價高點賣出信號

股價上漲一段時間後來到高點，若出現下列五種黑K線之現象，可以判斷賣出信號已來臨：(1)長黑吞噬、(2)長紅長黑、(3)長黑遭遇、(4)長黑覆蓋與(5)母子懷抱。

如圖3-3所示，長黑吞噬是一根長黑K線從頭到底吞噬了前紅K線。長黑吞噬表示空方以泰山壓頂的威力直撲而來，空方勢力盛大完全控制股市。在股價高點，長黑吞噬是股價反轉賣出的強烈信號。

如圖3-4所示，長紅長黑是指前一天是長紅K線，後面緊接著一根長黑K線而來，開盤價與前一天的收盤價幾乎相同，收盤價幾乎與同一天的開盤價相同。在股價高點，長紅長黑之出現表示多頭勢力已屆臨強弩之末，此時碰到長黑K線撲面而來。在股價高點，長紅長黑提供了強烈的反轉賣出信號。

如圖3-5 所示，長黑遭遇是指前一天的長紅K線，後面緊接著碰到一根長黑K線撲面而來，此長黑K線開高走低，收盤價幾與前一天的收盤價相同。

在股價高點，前一根長紅K線幾面臨強弩之末，怎堪面臨後一根長黑K線之襲擊。此時股市籠罩著空頭勢力，而出現了強烈的反轉賣出信號。

如圖3-6所示，長黑覆蓋是指前一天的長紅K線，後面緊接著一根長黑K線覆蓋著，此長黑K線的收盤價幾乎與前一天的中間價相同。在股價高點，前一天的長紅K線已呈現強弩之末，面臨後面緊接著一根長黑K線覆蓋來襲擊。此時股市空頭勢力籠罩，因而出現了強烈反轉賣出信號。

如圖3-7所示，母子懷抱是指前一天長紅K線，後面緊接著一根中長黑K線迎面而來，開低走低，收盤價卻在前一天開盤價微微之上，這在股價高點，出現了母子懷抱，股價開低走低，幾將前一天的長紅K線吞噬。此時空頭氣燄瀰漫，這意味著強烈反轉賣出信號已出現了。

高點K線變盤信號

股市在高點時，K線若出現十字線、一字線、T字線與反T字線，則意味著股市即將變盤。至於會不會變盤，當天不能預知，請端詳隔日的K線。若股價隔天往下滑落，則變盤實現了。若隔日沒變盤，則請待以時日股價反轉，畢竟股價已在高點，變盤之日已不遠矣。

如圖3-8所示，聯電（2303）於2021/09/06 股價來到高點，當日出現倒T字線，這表示變盤信號而出現。至於會不會變盤，當日不能預知，請待隔日。隔日跳空旋即滑落，以帶下影線收中長黑，變盤終於應驗了。

股價低點買進信號

股價下跌一段時間後來到低點，若出現下列五種紅K線之現象，可以判斷買進信號已出現：(1)長紅吞噬、(2)長黑長紅、(3)長紅遭遇、(4)長紅覆蓋與(5)母子懷抱。

如圖3-9所示，長紅吞噬是指一根長紅K線從頭到底吞噬前黑K線。長紅吞噬表示多方以排山倒海之勢直撲而來，多方勢力盛大，完全控制了股市。在股價低點時，長紅吞噬是股價反轉買進的強烈信號。

如圖3-10所示，長黑長紅是指前一天是長黑K線，後面緊接而來的是一根長紅K線，開盤價與前一天的收盤價幾乎相同，收盤價與前一天的開盤價幾乎相同。在股價低點時，長黑長紅之出現表示空頭勢力已屆臨強弩之末了，此時碰到長紅K線撲面而來。

這說明了，在股價低點時，長黑長紅提供了強烈反轉買進的信號。

如圖3-11所示，長紅遭遇是指前一天的長黑K線，後面緊接著碰到一根長紅K線撲面而來，此長紅K線開低走高，收盤價幾乎與前一天的收盤價相同。

在股價低點，前一根長黑K線幾乎面臨強弩之末，怎堪面臨後面一根長紅K線之襲擊？此時籠罩著多頭勢力，而出現了強烈的反轉買進信號。

如圖3-12所示，長紅覆蓋是指前一天的長黑K線，後面緊接著一根長紅K線來覆蓋著，此長紅K線的收盤價幾乎與前一天的中間價相同。在股價低點時，前一天的長黑K線已呈現強弩之末，面臨後面緊接著一根長紅K線覆蓋來襲擊。此時股市多頭勢力籠罩，因而出現強烈的反轉買進信號。

如圖3-13所示，母子懷抱是指前一天長黑K線，後面緊接著一根中長紅K線迎面而來，開高走高，收盤價卻在前一天開盤價微微之下。在股價低點時，出現母子懷抱，股價開高走高，幾將前一天的長黑K線吞噬，此時多頭氣燄瀰漫，這意味著強烈反轉買進信號已出現在眼前了。

低點K線變盤信號

股市在低點時，K線若出現十字線、一字線、T字線與反T字線，則意味著股市即將變盤。至於會不會變盤，當天不能預知，請端詳隔日的K線。若股價隔日往上爬升，則變盤發生了。若隔日變盤沒有發生，請待以時日股價之反轉。畢竟股價已處在低點，變盤之日已不遠矣。

如圖3-14所示，研華（2395）股價來到低點。2021/08/13 當日出現十字線， 會變盤嗎？ 當日不能預知， 請看隔日（2021/08/16）。隔日又出現了反T字線的變盤信號。股價既處低點，變盤還會久嗎？於08/17 股價開高向上，變盤應驗，因而出現了反轉買進信號。研華股價從此遂反轉向上。

（本文出自《股市進出必勝戰略》，作者：傅和彥）