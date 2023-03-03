終場僅漲9點…台股多空對峙 指數空間受壓抑

台股今（3）日雖然受到美股出現反彈，指數早盤出現上漲，盤中指數突破15,700點，盤中高點15,713點只差3點再創近期新高，但指數在高價電子股賣壓湧現下，指數漲幅出現收斂，連帶影響櫃買市場表現，指數震盪走低，雖指數仍維持在5日、10日均線之上，但終場加權指數只上漲9點，收在15,608點。

國泰證期顧問處協理簡儀表示，美國勞工部公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報19萬人，低於市場預期的19.5萬人，較前值19.2萬人減少2,000人；另外上周續領失業金人數也下滑，該份報告顯示就業市場火熱，同時美國去年第4季非農生產力修正值報1.7%，預期2.6%，前值1.4%，強勁的生產率有助抵銷薪資上漲帶來的通膨影響。

此外，美國去年第4季非農單位勞動力成本修正值報3.2%，預期1.6%，前值2.0%，在就業數字持續維持正向，本月聯準會持續升息機率高。

美元指數近期雖未再創高，但仍持續在高檔震盪，指數仍位在月、季線之上，表現強勢，亞幣受此影響最近轉弱，指數跌落至月、季線，新台幣匯率連三貶，寫近兩個月低點，若美元未明顯反轉，不利近期新台幣走勢，對於後續資金行情推升不利。

分析師表示，近期法人態度上，外資期貨未平倉多單仍在高檔，現貨市場受到美股反彈出現加碼，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期出現回補，整體法人偏向偏多；籌碼面來看，目前融券近期出現回補，但融資出現增加且增幅擴大，相較於近期指數表現，融資增加幅度明顯大於指數漲幅。

技術指標中，日KD出現黃金交叉、RSI維持在50多方區，MACD綠的柱狀體也縮小，顯示近期台股多空交陳，雖然台股短線仍為多方格局，但預期指數空間不大。