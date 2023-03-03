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大客戶遭列實體清單 創意股價驚嚇跌停

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創意總經理戴尚義。圖/聯合報系資料照片
創意總經理戴尚義。圖/聯合報系資料照片

美國商務部再度宣布將28家中國企業列入實體清單，其中創意（3443）盛科通信 (Suzhou Centec Communications) 也在實體清單中，由於營收占比逾一成，創意投資人驚嚇殺出，今天終場以跌停價1080元作收。

創意對此表示，不對單一客戶訂單做評論，但著手審視相關細節，重申維持遵守所有法規的立場。

稍早有法人預估盛科通信占創意營收約12-15%，但盤後法人求證最新的營收占比約10%，雖然稍早美國擴大對中國科技公司制裁，台灣矽智財（IP）也擔心恐會踩美國新禁令紅線，股價被打趴一地，但後來各公司相繼澄清仍持續出貨中國大陸公司，疑慮才逐步消散。

創意近期受到ChatGPT火紅，因高效能運算有台積電先進製程為後盾，連帶受惠。

根據盛科通信官網，該公司主要業務為乙太網交換器，經過 10 多年技術積累，已有豐富的產品組合，包括從接入層到核心層的乙太網交換器產品，可協助建設數位化網路。

法人透露，創意目前還會繼出貨給盛科通信，但會在近一兩個星期去核實後續能否繼續出貨，法人預估，最壞情況若不能出貨，估計影響創意營收約10%，沒想像的嚴重。

創意近年積極分散地區風險，去年中國營收比重降至33%，其他地區如美國、韓國比重皆提升，以今年來看，三大地區的絕對金額都會成長，美國與韓國年增幅較大，可望進一步分散地區風險。

美國商務部 營收

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