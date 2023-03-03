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創意大客戶盛科遭美清單管制 股價應聲跌停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

市場傳出特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）的大客戶盛科（Centec）遭美國列入出口管制清單，後續不排除可能影響該公司業績。相關消息使得創意股價於午盤開始走跌，最後遭打落跌停，收在1,080元。

創意指出，該公司針對相關管制措施有一定的應對做法，目前需要審視更新細項內容後，才能釐清是否可能影響今年營收的成長性。

據了解，盛科是中國大陸知名的交換器晶片廠商，占創意的營收比重約接近10％。在上述管制消息傳出後，將比照上回無人機廠商大疆也被列入管制時啟動應變做法，由與創意配合的晶圓代工廠台積電（2330）釐清後，決定後續是否可以繼續出貨。

當時台積電一度暫停由創意所下、供應給大疆的晶片生產，不過在大約兩周時間釐清之後，又再度放行，持續對大疆供貨至今。所以業界人士認為，目前盛科被管制對創意的營收表現是否會造成實質影響，仍在未定之天。

在創意去年的營收結構中，消費性電子應用為最大比重，占比超過四成，網通應用占比則為22％。

營收 台積電

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