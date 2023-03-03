快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

外資看好市況好轉 華邦電股價續揚

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

外資看好Nor Flash供需情況轉佳，有利於價格止穩回升，調升評等至加碼，激勵華邦電（2344）股價表現，昨日逆勢上漲1.5元，今（3）日延續強勁漲勢，盤中股價大漲1.25元，最高到25.25元，漲幅逾5%。

華邦總經理陳沛銘認為，現階段產業仍在去化庫存中，不過，個人電腦、工控、5G、基地台等已逐步回溫，預期本季有望是記憶體市場谷底，供過於求情況將於下半年逐步改善。

因應當前市況，華邦電將縮減2023年資本支出至121億元，較去年408億元減少七成，主要用於高雄廠建廠支出，以及台中廠產能和新製程研發。在高雄廠進度上，陳沛銘說，初步規劃月產能1.05萬片，估今年第4季或明年初擴增至1.4萬片規模，因此大量出貨的時間點會落在下半年。

華邦電 記憶體

延伸閱讀

神基今年業績看年增12%

陸消費型商品 迎復甦財

跨國組合平衡商品 抗震

權證／台積電、台達電 四檔夯

相關新聞

台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲5元

台股今（3）日開盤上漲22.64點，開盤指數15,621.36點，早盤一度漲逾百點，來到15,713.42點；台積電（2...

3/3【早晨財經速解讀】Fed官員放鴿 野村押三月升兩碼 股市照漲?台積電陷入晶片戰爭?

美國股市周四（2日）收高，標普和那指午盤過後由黑翻紅，道瓊則一路走高，終場收漲超過300點，主要是被視為鷹派官員的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克發表鴿派言論所致，而美國公債殖利率也從稍早觸及的高點回落。

壽險新制恐爆賣股潮 黃天牧：台股不會大失血

壽險業將在2026年接軌新的清償能力指標（ICS），外界擔心恐得賣股上兆元，嚴重衝擊台股市場。不過，金管會指出，將採「逐...

多頭標配4大概念股 聊天機器人議題正夯

大多數公司公布股利政策，平均殖利率約4.6％以上，有助股價低檔支撐；美國大咖公司投資AI正熱，連動台灣半導體矽智財族群持續上升，甚至軋空。

凱基優選高股息每單位擬配發0.22元

凱基優選高股息（00915）在3月1日發布首次期前配息公告，每單位擬配發0.22元，年化配息率逾5.37%，今年以來的報...

搶反彈利器 法人：精選美印台成長鐵三角

今年通膨轉為趨緩，以美國為首的升息步調逐漸進入尾聲，投資風向轉趨積極，不少成長型股市的進場訊號已經浮現，瀚亞投信建議投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦