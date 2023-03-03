外資看好市況好轉 華邦電股價續揚

外資看好Nor Flash供需情況轉佳，有利於價格止穩回升，調升評等至加碼，激勵華邦電（2344）股價表現，昨日逆勢上漲1.5元，今（3）日延續強勁漲勢，盤中股價大漲1.25元，最高到25.25元，漲幅逾5%。

華邦總經理陳沛銘認為，現階段產業仍在去化庫存中，不過，個人電腦、工控、5G、基地台等已逐步回溫，預期本季有望是記憶體市場谷底，供過於求情況將於下半年逐步改善。

因應當前市況，華邦電將縮減2023年資本支出至121億元，較去年408億元減少七成，主要用於高雄廠建廠支出，以及台中廠產能和新製程研發。在高雄廠進度上，陳沛銘說，初步規劃月產能1.05萬片，估今年第4季或明年初擴增至1.4萬片規模，因此大量出貨的時間點會落在下半年。