3/3【早晨財經速解讀】Fed官員放鴿 野村押三月升兩碼 股市照漲?台積電陷入晶片戰爭?

美國股市周四（2日）收高，標普和那指午盤過後由黑翻紅，道瓊則一路走高，終場收漲超過300點，主要是被視為鷹派官員的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克發表鴿派言論所致，而美國公債殖利率也從稍早觸及的高點回落。

道瓊工業指數上漲341.73點，漲幅1.05%，至33,003.57點；標普500指數揚升29.96點，漲幅0.76%，收在3,981.35點；那斯達克綜合指數收高83.50點，漲幅0.73%，報11,462.98。費城半導體指數漲28.28點，漲幅0.96%，攀抵2,984.11點。

今年沒有投票權的波斯提克表示，美國升息對經濟的影響，可能要到今年春天才開始真正「顯現」，這是美國聯準會（Fed）堅持今後每次會議穩步升息1碼的理由。他還暗示，Fed可能在今夏暫停升息。他的言論提振了市場情緒。

Spouting Roc資產管理公司首席策略師Rhys Williams指出：「波斯提克一直比較鷹派，所以他支持升息1碼，令人寬心，因為他一直是鷹派中的鷹派。Fed並不瘋狂，他們了解貨幣政策的運作具滯後性，所以現在才開始看到第一次升息的影響，更別說他們後來升的16碼（400個基點）。」

在數據顯示美國上周初請失業金人數再次下降後，美國10年期公債殖利率稍早一度創下4.091%的四個月新高，盤末回落至4.064%。對利率敏感的美國2年期公債殖利率盤中站上4.944%的15年新高，尾盤報4.885%。總的來說，美債殖利率仍普遍上升，幾乎都處於4%上方。

聯邦資金利率期貨走勢顯示，投資人認為到9月時，利率目標區間從當前的4.5%-4.75%升到5.5%-5.75%的可能性為50%左右。

在美股收盤時，Fed理事沃勒（Christopher Waller）表示，一連串「火熱的」數據可能會迫使Fed繼續調高利率，終點利率可能高於多數決策者去年12月預測的5.1%-5.4%。

未來幾天將出爐的2月非農就業報告和消費者物價數據，將為投資人提供更多線索，以評估Fed在3月21-22日開會時可能會做出何種決議，目前市場預計Fed將在該會議上升息1碼。

標普500指數目前略高於其200日移動均線（約3,940點），盤中曾短暫跌破該水準，為1月25日以來首見。

標普11大類股中，僅能源類股、非必需消費類股收黑，分別跌0.48%和0.33%。

個股方面，Salesforce飆漲11.50%，創下該公司自2020年8月以來的最大單日漲幅，此前預測第1季度營收優於分析師預期，並宣布擴大庫藏股規模至200億美元。

特斯拉大跌5.85%，因執行長馬斯克在四個小時的演示中，未能給投資者留下深刻印象，。

梅西百貨（Macy's）躍漲11.11%，此前該百貨公司發布的全年獲利預期高於華爾街預期。

Silvergate Capital崩跌57.72%，因這家專注於加密貨幣的貸款機構延後了其年報的發布，並表示正在評估其持續經營的能力。

蘋果漲0.41%、微軟漲1.97%、字母漲1.99%、亞馬遜持平、Meta漲0.64%。