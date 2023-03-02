快訊

希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光、散裝航運表現強勢 台股終場收15,598點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

今（2）日大盤小幅上漲0.23點，收盤指數 15,598.72 點，成交量為 2,132 億元；台積電（2330）今日收盤小幅下跌3元至519元、跌幅0.57 %。分析師表示今日主要還是在內需觀光類股與散裝航運，投資人可以逢低伺機布局。

今日觀光類股與散裝航運尤其表現強勢，夏都（2722）、寒舍（2739）開盤後即衝上漲停。豐彥財經執行長謝晨彥表示，民眾對漲價適應偏良好，漲價後餐飲觀光產業的營收獲利上升，毛利率維持，導致股價跟著上升，目前來看，資金還是往內需集中，且之後還有四月連假以及暑假，只要資金沒有退潮，觀光應該能持續保持。

謝晨彥表示，看好未來散裝航運表現，因為基期低加上中國房地產政策鬆綁，鐵礦砂報價、油輪運價上揚，目前剛開始漲而已，投資人可以逢低伺機布局。此外，由於ChatGPT爆紅，儲存裝置用量大增，帶旺記憶體族群，長線來講值得布局，投資人現在可以觀察逢低進場。

今日上漲的千金股票僅有：大立光（3008）、創意（3443）。

今日成交量大的上漲股為：華邦電（2344）、四維航（5608）、新興（2605）、陽明（2609）、華孚（6235）、長榮（2603）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、虹堡（5258）、正德（2641）；成交量大卻下跌者有：華新（1605）、群創（3481）、友達（2409）、臺企銀（2834）、聯電（2303）。

今日成交金額大且走高者包括：創意、長榮、晶睿（3454）、神準（3558）、陽明、新興、華邦電、南電（8046）、材料-KY（4763）、虹堡；今日成交金額大卻走勢疲軟者：聯發科（2454）、台積電、華新、世芯-KY（3661）、裕隆（2201）。

觀光 台積電

延伸閱讀

幫小孩存股怎麼選？網點名狂推0050：台股存亡指標

觀光股捲土重來 夏都、寒舍衝上漲停 謝晨彥：未來還會持續向上

台股限空令為何退場了？金管會黃天牧曝兩大關鍵原因

華新（1605）跌停賣不掉 網質疑「炒股」：刻意搞散戶心態

相關新聞

觀光、散裝航運表現強勢 台股終場收15,598點

今（2）日大盤小幅上漲0.23點，收盤指數 15,598.72 點，成交量為 2,132 億元；台積電（2330）今日收...

多頭標配4大概念股 聊天機器人議題正夯

大多數公司公布股利政策，平均殖利率約4.6％以上，有助股價低檔支撐；美國大咖公司投資AI正熱，連動台灣半導體矽智財族群持續上升，甚至軋空。

全球股市可分成3等級 謝金河：三月股市多空將攤牌

全球股市經過元月的奔馳，進入二月呈現漲跌互見的局面，全球股市大致可以分成三個等級，一個是元月漲、二月又漲，算是強勢市場；一個是元月漲、二月跌，算是多空爭持的市場；三是元月跌、二月也跌，已是最弱勢的市場。

興櫃股出現「迷因股」現象？ 黃天牧：投資要注意基本面

興櫃股近期受到矚目，星宇航空股價劇烈震盪，清淨海也曾連兩日漲到熔斷，金管會將清淨海列為監視股。金管會主委黃天牧以美國20...

台股開盤小跌18點 台積電開盤跌3元

台股今(2)日開盤下跌18.21點，開盤指數15,580.28點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價519元。

航海王回來了？法人：「大小船」各具上船題材

台股今（2）日震盪，航運股成為盤面上吸金族群，尤其是散裝股大噴發，更是熱門焦點，貨櫃三雄也是上漲攻勢，隨著BDI（波羅的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦