觀光、散裝航運表現強勢 台股終場收15,598點

今（2）日大盤小幅上漲0.23點，收盤指數 15,598.72 點，成交量為 2,132 億元；台積電（2330）今日收盤小幅下跌3元至519元、跌幅0.57 %。分析師表示今日主要還是在內需觀光類股與散裝航運，投資人可以逢低伺機布局。

今日觀光類股與散裝航運尤其表現強勢，夏都（2722）、寒舍（2739）開盤後即衝上漲停。豐彥財經執行長謝晨彥表示，民眾對漲價適應偏良好，漲價後餐飲觀光產業的營收獲利上升，毛利率維持，導致股價跟著上升，目前來看，資金還是往內需集中，且之後還有四月連假以及暑假，只要資金沒有退潮，觀光應該能持續保持。

謝晨彥表示，看好未來散裝航運表現，因為基期低加上中國房地產政策鬆綁，鐵礦砂報價、油輪運價上揚，目前剛開始漲而已，投資人可以逢低伺機布局。此外，由於ChatGPT爆紅，儲存裝置用量大增，帶旺記憶體族群，長線來講值得布局，投資人現在可以觀察逢低進場。

今日上漲的千金股票僅有：大立光（3008）、創意（3443）。

今日成交量大的上漲股為：華邦電（2344）、四維航（5608）、新興（2605）、陽明（2609）、華孚（6235）、長榮（2603）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、虹堡（5258）、正德（2641）；成交量大卻下跌者有：華新（1605）、群創（3481）、友達（2409）、臺企銀（2834）、聯電（2303）。

今日成交金額大且走高者包括：創意、長榮、晶睿（3454）、神準（3558）、陽明、新興、華邦電、南電（8046）、材料-KY（4763）、虹堡；今日成交金額大卻走勢疲軟者：聯發科（2454）、台積電、華新、世芯-KY（3661）、裕隆（2201）。