王品股東會紀念品啟動「蓋牌」機制 股東縮水9000人

股東會紀念品討論旺季又來了！王品（2727）連續幾年的「股東大禮包」引發市場話題，由於不限制股數、零股也能領取，讓小股東人數暴增，不過，公司近年有意控制股東人數，去年開始改「最後過戶日」才公布股東會紀念品，讓不少瞄準「小確幸」的小股東來不及上車，今年仍預計在「最後過戶日」也就是4月20日才要公布股東會紀念品方案，但據了解「不會比往年差」。

王品每年發放的股東會紀念品一直是市場上的熱點，不過，根據統計資料，截至上周五，王品的股東人數反而較去年同期大幅縮水，持股不及1張的股東人數61,465人、整體股東人數68,151人，相較於去年同期的62,241人、77,302人減少，整體股東人數減少9,151人。而較去年底的64,744人、75,341人也分別減少3,279人、7190人。

法人表示，王品是近期台股飆股之一，今年以來股價漲幅逼進八成，今日盤中股價已來到299.5元，飆漲的過程中，有不少小股東選擇獲利了結，籌碼轉換到大戶和法人手中，應是造成股東人數減少的因素之一。

再者，隨著王品股價飆漲，股東會紀念品逐漸不符合股東小確幸的標準。即便是王品1股零股也已經水漲船高來到近300元，對比同屬紀念品概念股的大魯閣（1432）的銅板價高出不少。而以王品去年祭出的「3000元股東大禮包」來看，能夠全集團門店抵用的現金券僅200元，其餘「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，需消費滿千可折抵一張，且限平日使用，對主要著眼紀念品的小股東吸引力略為下降。

尤其王品今年以來瞄準政府即將發放的6000元現金已展開不少行銷活動，包括趕在政府發放6000元現金前，率先推出8,000元大禮包，以「贈菜券」的形式發放，消費者到旗下五大品牌「王品牛排」、「夏慕尼」、「西堤牛排」、「THE WANG」、「阪前和牛鐵板燒」用餐滿1,500元，即享法國生蠔、波士頓龍蝦、干貝等贈菜券。另外，五大鍋物品牌「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」，3月率先加發6000元，下載瘋美食App能一鍵領取五品牌振興禮金，發放總價值高達1.2億。讓有意領取王品集團小確幸的消費者不見得要透過股東會紀念品也能享優惠。