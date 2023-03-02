台股限空令為何退場了？金管會黃天牧曝兩大關鍵原因

金管會在2月23日宣布全面取消四大救市措施，金管會主委黃天牧今天說，為何選這個時點退場，有兩大主因，一、這次措施實施了四個月比過往要長，已有相當觀察時間，二、台股從年初至今漲了3000點，顯示市場信心都已恢復了。

黃天牧說，去年10月祭出前一天跌幅3.5%隔日禁止盤下放空，是有一個過程，當時是美國升息、資金流到不同市場，加上有些產業存貨和前景有不同想法，外資也是淨流出、影響一些投資人對台股信心，當時這三大情境下才會實施限空措施。

如今台股從去年10月25日最低點1萬2629，到昨天收盤1萬5598點，這段時間漲了快3000點，過去近一個月台股整個漲幅，也居主要股市之冠，台股基本面依舊有韌性。

台股現金殖利率是4.53%加上股票股利0.18%共4.71%，台股本益比11倍，外資一月淨匯入75億美元，累計外資餘額2235億美元，買超台股2218億元，顯示外資都是呈現買超情況，表示資金都是回流現象。

黃天牧說，台股短期起伏難免，但市場上信心都已經恢復了，因此金管會才會解除限空令。