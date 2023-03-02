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BDI衝破千點 資金搶進海運股 慧洋董座：這波漲勢來真的

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

BDI（波羅的海運價指數）連漲九天，昨日指數大漲109點，漲幅11%，收1,099點，順利衝破千點關卡，散裝貨運價揚效應吸引資金搶進航運股，由散裝股領軍，裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）、慧洋-KY（2637）等股大漲，貨櫃股也走高。

BDI指數自2月下旬開始持續飆漲，反彈以來到昨日為止已連漲九天，指數收在1,099點，衝破千點關卡，根據統計近一周漲幅達66%，自今年的低點530點計算，漲幅已達107%；這波散裝運價續漲，主要貢獻來自海岬型船舶運價指數（BCI），昨日大漲200點，漲幅27%， 收在929點，帶動BDI繼續走揚。

法人表示，慧洋、裕民、中航、新興、台航（2617）等航商都可望受惠，今年首季營運持續轉強，慧洋董事長藍俊昇更表示，這波散裝船漲勢是「來真的」。

BDI連續飆漲，吸引資金搶進航運股，台股今（2）日震盪，航運股早盤漲幅逾2%，由散裝股領軍上攻，裕民、新興、中航、四維航、台航、慧洋-KY等盤中漲幅逾半根停板；貨櫃三雄則是上漲逾2%。

慧洋 航運股

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