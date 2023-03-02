3/2【早晨財經速解讀】脫歐三年 英國苦於如何擺脫爛攤子 景氣燈號連三藍 台股還有修正段?

美國股市周三（1日）漲跌互見，道瓊持平，標普和那指連二日下跌，美債殖利率攀升。美國ISM製造業數據顯示通膨率可能繼續居高不下，而美國聯準會（Fed）決策者的評論也加深外界對激進升息的擔憂。

道瓊工業指數小漲5.14點，漲幅0.02%，至32,661.84點；標普500指數下跌18.76點，跌幅0.47%，收在3,951.39點；那斯達克綜合指數回落76.06點，跌幅0.66%，報11,379.48點；費城半導體指數滑落2.56點，跌幅0.09%，收至2,955.83點。

供應管理協會（ISM）調查顯示，美國2月製造業指數報47.7，顯示製造業景氣仍陷入萎縮，其中衡量原物料支付價格的價格次指標從1月的44.5勁升至51.3。

數據公布後，通常與升息預期同步變動的美國兩年期公債殖利率上升，盤中觸及2007年以來最高4.904%，尾盤攀升8.4個基點，報4.881%。

美國10年期公債殖利率一度達到4.01%的高點，為去年11月以來首次突破4%。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene指出：「你可以看到市場有些惡化，殖利率在2月ISM製造業報告出爐後開始攀升。價格指數躍升，扭轉先前連續四個月下跌的趨勢。」「這只是我們在過去幾周看到的另一個證據，表明通膨仍比多數人在1月所認為的更有僵固。」他還說，Fed可能升息至更高水準。

Saglimbene說，債券市場最近的走勢表明，Fed將終點利率升到接近6%的可能性增加。

道瓊小漲，因為卡特彼勒（Caterpillar）股價上漲3.81%，帶來支撐，此前該公司表示，已與代表其四家工廠工人的工會達成了一項臨時性協議。

聯邦資金利率期貨走勢顯示，交易員增加了對Fed在9月將其利率目標區間從當前的4.5%-4.75%提高到5.5%-5.75%的押注。

一些Fed官員的談話，進一步加劇對激進升息的擔憂。具決策投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里說，他對3月升息1或2碼抱持開放態度。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克在一篇文章中說，雖然利率目標區間升至5%-5.25%有足夠的限制性，但貨幣政策將不得不「在2024年大部分時間」都維持緊縮，直到通膨出現明顯回落的跡象。

未來幾天將出爐的經濟數據，將進一步幫助投資人在3月21-22日的決策會議前，評估Fed的升息路徑。市場普遍預期屆時Fed將會升息1碼（25個基點）。

在標普11大類股中，能源和原物料類股是為數不多上漲的類別。

個股方面，特斯拉跌1.43%。3月1日是該公司投資者人日。路透引述知情人士報導，該公司正準備對其最暢銷的Model Y進行改造。

Novavax暴跌25.92%。這家新冠疫苗製造商宣布，在準備秋季疫苗接種推廣活動時，計劃削減開支，引發外界對該公司持續經營能力的質疑。

其他科技類股漲跌互見。蘋果跌1.42%，微軟跌1.26%，字母漲0.23%，亞馬遜跌2.19%，Meta跌0.87%。