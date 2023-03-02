台股內資點火 電子躍主流

美股回檔修正，外資昨（1）日連二賣，但點火台積電、聯發科、聯電、世芯-KY，買超各逾10億元，加上八大公股行庫連二買、帶領國家隊護盤，搭配投信等內資穩盤，台股昨日由下跌116點翻轉向上，終場上漲94點收15,598點，成交量則減至2,607億元為近二日最低。

綜合萬寶投顧董事長朱成志、兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家看法，對於3月行情並不悲觀，指數有機會向上挑戰萬六關卡，但變數較多，短線持續於15,300至15,700點箱型整理；第一金投顧董事長陳奕光則指出，目前由族群題材主導盤勢發展，如電子高股息題材、雞肉價格上漲等，帶動大盤的高檔震盪走勢，族群資金輪動快速是要注意的重點。

今年台股在多空紛雜中穩步走升，投資人也開始跟隨進場，臺灣證券交易所昨日統計，2月新增開戶人數為7.09萬，是去年4月以來最多，扣除註銷戶後上升為1,211.6萬人，法人分析，這是反映投資情緒好轉、市況轉圜、紅包行情三大因素，投資人積極逢低進場，以年輕小資族群居多。

台股昨天震盪，早盤一度下挫116點至最低15,387點，隨後台積電、聯發科強勢上攻，領軍電子股走強，帶動加權指數漲勢擴大，最高上漲113點至15,617點，尾盤見獲利了解賣壓，終場漲勢收斂為上漲94點收15,598點。

觀察盤面，台積電昨日亦是外資買超金額39.8億元最多的個股。外資昨日買超逾10億元的個股還有聯發科18億元、聯電15億元、世芯-KY 14億元，都成盤面亮點，使電子股重掌多頭，盤中一度漲停的聯發科與漲停價1,035元收市的世芯，更帶動高價股上揚，祥碩一度攻上千元、盤中見八千金，尾盤賣壓出籠收996元，收盤只剩七千金，與收995元的譜瑞-KY今日續戰九千金。