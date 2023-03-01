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台股收漲94.7點 三大法人賣超57.3億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（1）日開低走高，權值股台積電（2330）翻紅，聯發科（2454）強漲，推升大盤指數由黑翻紅，終場收在15,598.49點，上漲94.7點，成交量2,5150.7億元；三大法人賣超57.3億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超45.2億元，投信買超14.73億元，自營商賣超（合計）26.83億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.54億元，自營商（避險）賣超9.29億元。

台股今日以15,435.38點開出，台積電開低，以504元開出，在買盤進場下推升股價翻紅，終場收522元，上漲11元，漲幅2.15%，聯發科收791元，上漲68元，漲幅9.4%，聯電（2303）、鴻海（2317）收紅，指數低點15,387.38點，高點為15,617.03點，終場收15,598.49點，漲幅0.61%。

自營商 台積電 台股 聯電 聯發科

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