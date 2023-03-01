台股收漲94.7點 三大法人賣超57.3億

有興櫃股要轉上市開放申購囉！軍工股龍德造船（6753）將在3月中旬轉上市，2/24起至3/2公開申購，承銷價定為30元、申購總股數1805張。如果以2/23收盤價92.5元計算，抽中1張就相當賺進6.25萬元，讓不少投資人摩拳擦掌來試試手氣，想在228連假過後領個大紅包帶回家。

2023-03-01 13:28