股匯不同調 台積電領軍台股漲94.7點收15,598點

權值股今（1）日帶領台股開低走高，上漲94.7點，收盤指數15,598.49點，成交量為 2,515 億元；台積電（2330）今日回神走高，以504元上周最低價開盤後，往上返攻至522元收盤，上漲11元，漲幅2.15% 。

今日新台幣早盤創近2個月新低，重貶1.72角至30.6元。不過今日股匯不同調，台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）等大型權值股收盤皆上漲。其中聯發科表現尤其強勢，以791元收盤、漲幅9.41%，由於日前公布的股利優於市場預期，今日早盤跳高開出後，盤中最高衝至795元，創下2022年6月以來新高價。

國泰證券證期處協理簡伯儀指出，因為有權值股的拉抬，導致今日大盤開低走高，投資人需注意美元對台幣匯率以及升息的影響，此外，目前因為指數在高檔整理，所以投資人不見得需要在這邊做拉高，可以做區間操作，類股輪動會比較快。

簡伯儀說，今日盤面上 OTC 的表現還是較強，店頭市場的上漲家數，比下跌家數還多，表示中小型個股還是有表現機會，投資人仍可以關注。並指出，三月可關注電動車以及參加MWC展的相關概念股表現。

今日上漲的千金股票有：信驊（5274）、力旺（3529）、旭隼（6409）、創意（3443）、亞德客-KY（1590）、譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）。

今日成交量大的上漲股為：聯電（2303）、臺企銀（2834）、鴻海、益航（2601）、台積電、宏達電（2498）、康舒（6282）、欣興（3037）、正德（2641）、中興電（1513）；成交量大卻下跌者有：華新（1605）、四維航（5608）、台泥（1101）、中鋼（2002）、長榮航（2618）。

今日成交金額大且走高者包括：台積電、聯發科、世芯-KY、創意、聯電、鴻海、欣興、愛普*（6531）、聯詠（3034）、高力（8996）；今日成交金額大卻走勢疲軟者：華新、材料-KY（4763）、緯穎（6669）、元太（8069）、台泥。