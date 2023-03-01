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權值股逆轉大盤 法人：中小型個股仍可留意

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
今日大型權值股拉抬，大盤開低走高，午盤來到15,585.5點，漲幅0.53%。。本報資料照片
今日大型權值股拉抬，大盤開低走高，午盤來到15,585.5點，漲幅0.53%。。本報資料照片

今日大型權值股拉抬，大盤開低走高，午盤來到15,585.5點，漲幅0.53%。早盤呈現高檔震盪整理走勢，維持在五日均線上下震盪整理的狀況，不過，法人說，投資人還是可以關注中小型個股表現。

大型權值股今日開低走高，聯發科配高股利，優於市場預期，今日盤中表現尤其強勢，午盤來到793元、漲幅9.68%，盤中一度攻至漲停板價795元，台積電以上周最低價504元開盤後，持續上漲，午盤來到520元，漲幅1.76%。

國泰證券證期處協理簡伯儀指出，因為有權值股的拉抬，導致今日大盤開低走高，而今日盤面上 OTC 的表現還是較強，店頭市場的上漲家數，比下跌家數還多，表示中小型個股還是有表現機會，投資人可以關注。

權值股 個股

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