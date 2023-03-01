股王信驊衝3,000元關卡 台股再戰八千金

台股今（1）日開低走高，股王信驊（5274）開高走高，盤中一度拉升至3,020元，漲幅8.05%，創下去年4月以來的高點，重新登上3,000元，盤中漲幅逾6%，信驊強勢也同時帶領千金股的表現，盤中一度再現八千金，世芯-KY（3661）、旭隼（6409）漲幅都超過半根停板。

信驊1月營收2.2億元，下探近27個月低點，月減43.59%，年減42.67%，主要是因農曆年長假工作天數銳減，及伺服器市場短期需求降溫所影響，法人預期，信驊本季營運落底後，隨著伺服器需求回升與新產品效益帶動，業績有望自第2季開始回溫，下半年有機會優於上半年。

信驊是伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠，與伺服器市況走勢連動性大，外資認為，信驊在伺服器遠端管理晶片（BMC）市場具優勢，營收可望在第1季或上半年觸底，目標價續上看「3」字頭，超過3,000元。

信驊早盤以2,800元開出，股價開高走高，一度拉升至3,020元，上漲225元，漲幅8.05%，盤中漲幅逾6%；股王大漲，帶動千金股表現，世芯-KY、祥碩（5269）也衝上千元，台股八千金再現；世芯-KY盤中漲幅逾8%，另外，旭隼盤中漲幅5.91%，力旺（3529）漲幅3.74%，千金股中僅大立光（3008）下跌。