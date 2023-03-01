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股息發很大！聯發科盤中奔漲停

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
聯發科今日股價奔漲停。歐新社
聯發科今日股價奔漲停。歐新社

手機晶片大廠聯發科（2454）擬配發現金股利62元，加上資本公積14元，總共76元，以24日收盤價723元計算，現金殖利率約10.5%。今（1）日買盤湧入，盤中一度觸及漲停價795元，大漲72元。

儘管半導體市況逆風，廠商面臨庫存調整，聯發科2022年仍繳出亮眼成績單，全年獲利1,186.25億元，較前一年增加6.0%，每股純益74.59元，高於前一年的70.56元，營收與每股純益均刷新年度歷史新高紀錄。

針對今年營運，聯發科在先前的法說會上強調，隨著中國大陸解封、全球經濟穩定下，需求能見度將在接下來幾個月逐漸改善，其中，電視及Wi-Fi需求本季已微幅回溫，其他業務自第2季起也有機會好轉，預期第1季為全年營運低點。

聯發科將參加2023世界行動通訊大會（MWC 2023），展示全球首款的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術，將5G帶入太空，為智慧手機提供雙向衛星通訊功能。

聯發科 智慧手機

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