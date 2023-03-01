快訊

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

16歲學生動員服勤 專家：每年只訓練8小時等於去送死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雞蛋雞肉概念股領頭衝！ 今日食品股上漲

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
圖為超市洗選蛋。本報資料照片
圖為超市洗選蛋。本報資料照片

今年首批空運澳洲雞蛋昨（28）日晚抵台，俄烏戰爭持續影響食品供應鏈成本，造成今日食品股開盤上漲，卜蜂（1215）開盤直衝漲停板價88.4元，改寫新高。法人表示，食品股受到題材面加持，會持續有表現空間。

國泰證券證期處協理簡伯儀指出，雞肉與蛋價上漲主要是禽流感與整體缺蛋，還有像是俄烏戰爭所造成的持續影響。從今日大盤來看，指數空間不大，題材股有表現空間，從目前整體的蛋價與雞肉價格來看，未來應該還是表現的機會。

外媒報導，烏軍地面部隊指揮官昨（28）日表示，巴赫姆特（Bakhmut）情勢「極度緊張」。俄烏戰爭的持續緊張，造成全球食材供應鏈以及動物飼料的成本上升。

行政院農業委員會發布的新聞稿顯示，自澳洲進口今年首批雞蛋36萬顆，已於昨（28）日晚間抵台，農委會主委陳吉仲上周表示，進口雞蛋加上空運，成本確實比較高。

蛋價上漲等因素造成近期食品股表現強勢，卜蜂（1215）開盤直衝漲停板價88.4元，創下新高價，其他漲幅於2％之上的雞肉雞蛋概念股還有大成（1210）開盤後即衝高至55.5元；茂生農經（1240）開盤後一度衝至漲停板價51.8，可惜盤中又拉回；福壽（1219）也持續走高，以21.05開盤後，午盤前漲至22.05，漲幅5.74%。

雞蛋 食品股

延伸閱讀

抓到蛋商聯合哄抬蛋價？公平會說話了

澳洲雞蛋貴進口價高恐倒貼？陳吉仲：價差農委會吸收

央行：全球經濟面臨四風險

德專家：烏軍堅守為反擊準備 軍火工業左右戰局

相關新聞

缺蛋未解+雞肉價格上漲 這檔飆漲停創33年高

全球禽流感嚴峻下，雞蛋價強漲，台灣近期蛋品缺口愈來愈大，雞肉和蛋品價格後市看漲下，推升今（1）日缺蛋概念股的表現，由卜蜂...

3/1【早晨財經速解讀】Fed這輪鷹到底?美股拉不動 2023巴菲特股東信 波克夏現金大增還要跌?

業界傳出，受超微、輝達、聯發科、高通、英特爾等五大客戶庫存調整狀況比預期激烈影響，台積電（2330）本季營運逆風大增，面臨美元計價營收恐無法達成財測低標問題，單季營收季減幅度恐大於17%，高於原本財測預期的14.2%。由於營收規模縮小，毛利率、營益率也多少會受衝擊。

台股ETF人氣王 換人做

國泰永續高股息人氣紅不讓，最新受益人數達89.9萬人，成功超車元大高股息的88.7萬人，坐上ETF人氣王寶座；在台股之中...

高殖利率股 市場新寵

時序邁入3月，隨上市櫃公司開始密集召開董事會，決定股利分派，加上高股息基金也將汰弱留強轉換持股，使得各公司的股利政策將躍...

升息趨緩 租賃、銀行型金控受惠

元月消費者物價指數（CPI）等通膨數據高於預期，使市場估計聯準會（Fed）升息循環的時間將拉長，不過，法人機構表示，雖F...

半導體、新能源 搶眼

歐洲、中國大陸等經濟體均顯示已渡過波段低點，搭配台股走勢由內資主導盤面，近期台股大盤指數進入區間整理，法人最新建議，投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦