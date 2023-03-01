雞蛋雞肉概念股領頭衝！ 今日食品股上漲

今年首批空運澳洲雞蛋昨（28）日晚抵台，俄烏戰爭持續影響食品供應鏈成本，造成今日食品股開盤上漲，卜蜂（1215）開盤直衝漲停板價88.4元，改寫新高。法人表示，食品股受到題材面加持，會持續有表現空間。

國泰證券證期處協理簡伯儀指出，雞肉與蛋價上漲主要是禽流感與整體缺蛋，還有像是俄烏戰爭所造成的持續影響。從今日大盤來看，指數空間不大，題材股有表現空間，從目前整體的蛋價與雞肉價格來看，未來應該還是表現的機會。

外媒報導，烏軍地面部隊指揮官昨（28）日表示，巴赫姆特（Bakhmut）情勢「極度緊張」。俄烏戰爭的持續緊張，造成全球食材供應鏈以及動物飼料的成本上升。

行政院農業委員會發布的新聞稿顯示，自澳洲進口今年首批雞蛋36萬顆，已於昨（28）日晚間抵台，農委會主委陳吉仲上周表示，進口雞蛋加上空運，成本確實比較高。

蛋價上漲等因素造成近期食品股表現強勢，卜蜂（1215）開盤直衝漲停板價88.4元，創下新高價，其他漲幅於2％之上的雞肉雞蛋概念股還有大成（1210）開盤後即衝高至55.5元；茂生農經（1240）開盤後一度衝至漲停板價51.8，可惜盤中又拉回；福壽（1219）也持續走高，以21.05開盤後，午盤前漲至22.05，漲幅5.74%。