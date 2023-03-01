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不甩花旗示警半導體 台積電盤中翻紅

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電（2330）今日開盤下跌7元，開在504元，盤中逆勢翻紅，最高上漲8元，到519元。報系資料照片
台積電（2330）今日開盤下跌7元，開在504元，盤中逆勢翻紅，最高上漲8元，到519元。報系資料照片

外資花旗示警，晶片業仍苦於化解庫存過剩的問題，「供應過剩僅化解一半」，現在資料中心晶片市場也出現趨緩跡象，半導體類股可能再跌30%，把先前在新冠肺炎疫情期間的漲幅全數吐回。台積電（2330）今（1）日開盤下跌7元，開在504元，盤中逆勢翻紅，最高上漲8元，到519元。

外媒報導，花旗分析師丹納利（Christopher Danely）表示，個人電腦（PC）和無線部門的晶片過剩問題，只解決了一半，證據是英特爾、超微、輝達及高通都在最近的財報認列龐大的庫存費用。高通的預測更顯示，庫存問題可能持續到6月。

近期包括網通晶片龍頭博通與記憶體晶片大廠美光都將公布上季財報，博通訂3月2日揭露，美光則在3月28日，預料庫存議題也將引起關注。

晶片 財報 博通

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